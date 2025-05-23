Игрок челябинского хоккейного клуба «Трактор» Стивен Кэмпфер объявил о завершении профессиональной карьеры. Заявление он сделал во время церемонии закрытия сезона.
«Стиви говорит о завершении профессиональной карьеры», — передает корреспондент URA.RU. Хоккеист обратился с речью к команде и болельщикам. Они проводили его скандированием имени спортсмена.
Кэмпфер стал автором заброшенной шайбы в финальной встрече. Игрок родился 24 сентября 1988 года в Энн-Арборе, США. Свою профессиональную деятельность он начал в 2006 году, присоединившись к ведущей североамериканской студенческой лиге NCAA. На протяжении четырех сезонов он выступал за команду Университета Мичигана, дважды завоевав с ней чемпионский титул. Кэмпфер — бладатель Кубка Стэнли (2011), двукратный чемпион NCAA (2008, 2010).
На ледовой арене «Трактор» в субботу, 24 мая, проходит церемония закрытия сезона. Тысячи болельщиков собрались, чтобы увидеть любимую команду.
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