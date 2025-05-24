Авиарейс Utair по маршруту Екатеринбург-Сургут планируется к отправке в 18:00. Об этом пассажирам в аэропорту Кольцово рассказал представитель авиакомпании, передает журналист URA.RU.
«На самолете, на котором пассажиры должны были улететь изначально, была выявлена неисправность. Ожидалось, что ее смогут оперативно устранить. Однако после начала ремонтных работ стало понятно, что для этого потребуется больше времени. Поэтому было принято решение вызвать из Тюмени резервный борт. Время вылета рейса из Екатеринбурга — 18:00», — прокомментировал представитель авиакомпании.
Многие пассажиры за время ожидания решили сдать билеты и предпочли добираться до Сургута альтернативными видами транспорта. «Не было четкого понимания, когда мы вылетим. Время постоянно переносилось. А взяв билет на поезд, я хотя бы буду уверен, когда доберусь до дома», — рассказал URA.RU один из пассажиров.
Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU сообщало о большой задержке рейса из Екатеринбурга в Сургут. По расписанию самолет должен был вылететь в 21:10 23 мая. А по последним данным это произойдет практически спустя сутки.
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