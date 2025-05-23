Пассажиры рейса Екатеринбург — Сургут авиакомпании Utair более 12 часов ожидают вылета своего самолета. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.
«В Кольцово задерживается рейс до Сургута. Изначально самолет должен был вылететь в 21:10, сейчас вылет стоит на 10:30. При этом непонятно, окончательное это время или нет, потому что за ночь вылет уже несколько раз переносили», — рассказал журналист.
Он добавил, что всем пассажирам перенесенного рейса предоставили гостиницу и питание. В справочной службе Кольцово URA.RU сообщили, что задержка связана с поздним прибытием самолета. Переноса вылета, скорее всего, больше не будет, так как воздушное судно уже находится в аэропорту.
URA.RU направило запрос в авиакомпанию Utair, чтобы выяснить причину столь долгой задержки. Ответ ожидается.
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