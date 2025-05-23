23 мая 2025

Авиарейс из Екатеринбурга в Сургут задержан более чем на 12 часов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Задержка произошла из-за позднего прибытия самолета
Задержка произошла из-за позднего прибытия самолета Фото:

Пассажиры рейса Екатеринбург — Сургут авиакомпании Utair более 12 часов ожидают вылета своего самолета. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«В Кольцово задерживается рейс до Сургута. Изначально самолет должен был вылететь в 21:10, сейчас вылет стоит на 10:30. При этом непонятно, окончательное это время или нет, потому что за ночь вылет уже несколько раз переносили», — рассказал журналист.

Он добавил, что всем пассажирам перенесенного рейса предоставили гостиницу и питание. В справочной службе Кольцово URA.RU сообщили, что задержка связана с поздним прибытием самолета. Переноса вылета, скорее всего, больше не будет, так как воздушное судно уже находится в аэропорту.

URA.RU направило запрос в авиакомпанию Utair, чтобы выяснить причину столь долгой задержки. Ответ ожидается.

Задержка авиарейса Екатеринбург-Сургут
Задержка авиарейса Екатеринбург-Сургут
Фото:

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Пассажиры рейса Екатеринбург — Сургут авиакомпании Utair более 12 часов ожидают вылета своего самолета. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «В Кольцово задерживается рейс до Сургута. Изначально самолет должен был вылететь в 21:10, сейчас вылет стоит на 10:30. При этом непонятно, окончательное это время или нет, потому что за ночь вылет уже несколько раз переносили», — рассказал журналист. Он добавил, что всем пассажирам перенесенного рейса предоставили гостиницу и питание. В справочной службе Кольцово URA.RU сообщили, что задержка связана с поздним прибытием самолета. Переноса вылета, скорее всего, больше не будет, так как воздушное судно уже находится в аэропорту. URA.RU направило запрос в авиакомпанию Utair, чтобы выяснить причину столь долгой задержки. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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