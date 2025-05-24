«Большая утрата»: скончался чемпион мира по боксу Валерий Львов

Заслуженный мастер спорта СССР, чемпион мира по боксу Валерий Львов скончался на 73-м году жизни. Об этом сообщили в Федерации бокса России. В организации подчеркнули, что уход известного спортсмена стал большой утратой для всей боксерской семьи.
«Не стало Заслуженного мастера спорта СССР, <...> почетного гражданина города Чебоксары Валерия Константиновича Львова. Уход Валерия Константиновича — большая утрата для всей боксерской семьи. Глубоко порядочный, фанатично преданный своему виду спорта — все, кто был знаком с Валерием Константиновичем, неизменно отзывались о нем с огромным уважением. Тяжело и горько осознавать, что его больше нет с нами», — говорится в сообщении Федерации бокса России в telegram-канале. Отмечается, что он скончался на 73-м году жизни.
В сообщении Федерации бокса России отмечается, что Львова всегда характеризовали как человека высокой нравственности и искренней преданности своему виду спорта. Там отметили, что все, кто его знал, неизменно выражали ему глубокое уважение. Там принесли соболезнования родным и близким спортсмена.
Львов родился 20 февраля 1953 года в Чебоксарах. В 1978 году он стал чемпионом мира по боксу в Белграде, завоевав золото в весовой категории до 63,5 килограмма.
Также на его счету серебряная медаль чемпионата Европы 1975 года. После завершения спортивной карьеры Львов посвятил себя тренерской работе в родных Чебоксарах, где воспитывал новое поколение боксеров.
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