«Большая утрата»: скончался чемпион мира по боксу Валерий Львов

В России в 72 года скончался чемпион мира по боксу Валерий Львов
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Скончался чемпион мира по боксу 1978 года Львов, на момент смерти ему было 72 года
Скончался чемпион мира по боксу 1978 года Львов, на момент смерти ему было 72 года Фото:

Заслуженный мастер спорта СССР, чемпион мира по боксу Валерий Львов скончался на 73-м году жизни. Об этом сообщили в Федерации бокса России. В организации подчеркнули, что уход известного спортсмена стал большой утратой для всей боксерской семьи.

«Не стало Заслуженного мастера спорта СССР, <...> почетного гражданина города Чебоксары Валерия Константиновича Львова. Уход Валерия Константиновича — большая утрата для всей боксерской семьи. Глубоко порядочный, фанатично преданный своему виду спорта — все, кто был знаком с Валерием Константиновичем, неизменно отзывались о нем с огромным уважением. Тяжело и горько осознавать, что его больше нет с нами», — говорится в сообщении Федерации бокса России в telegram-канале. Отмечается, что он скончался на 73-м году жизни.

В сообщении Федерации бокса России отмечается, что Львова всегда характеризовали как человека высокой нравственности и искренней преданности своему виду спорта. Там отметили, что все, кто его знал, неизменно выражали ему глубокое уважение. Там принесли соболезнования родным и близким спортсмена.

Львов родился 20 февраля 1953 года в Чебоксарах. В 1978 году он стал чемпионом мира по боксу в Белграде, завоевав золото в весовой категории до 63,5 килограмма.

Также на его счету серебряная медаль чемпионата Европы 1975 года. После завершения спортивной карьеры Львов посвятил себя тренерской работе в родных Чебоксарах, где воспитывал новое поколение боксеров.

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Заслуженный мастер спорта СССР, чемпион мира по боксу Валерий Львов скончался на 73-м году жизни. Об этом сообщили в Федерации бокса России. В организации подчеркнули, что уход известного спортсмена стал большой утратой для всей боксерской семьи. «Не стало Заслуженного мастера спорта СССР, <...> почетного гражданина города Чебоксары Валерия Константиновича Львова. Уход Валерия Константиновича — большая утрата для всей боксерской семьи. Глубоко порядочный, фанатично преданный своему виду спорта — все, кто был знаком с Валерием Константиновичем, неизменно отзывались о нем с огромным уважением. Тяжело и горько осознавать, что его больше нет с нами», — говорится в сообщении Федерации бокса России в telegram-канале. Отмечается, что он скончался на 73-м году жизни. В сообщении Федерации бокса России отмечается, что Львова всегда характеризовали как человека высокой нравственности и искренней преданности своему виду спорта. Там отметили, что все, кто его знал, неизменно выражали ему глубокое уважение. Там принесли соболезнования родным и близким спортсмена. Львов родился 20 февраля 1953 года в Чебоксарах. В 1978 году он стал чемпионом мира по боксу в Белграде, завоевав золото в весовой категории до 63,5 килограмма. Также на его счету серебряная медаль чемпионата Европы 1975 года. После завершения спортивной карьеры Львов посвятил себя тренерской работе в родных Чебоксарах, где воспитывал новое поколение боксеров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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