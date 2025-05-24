Российские таксисты могут начать ездить на корейских авто с 2026 года

После вступления в силу закона о локализации такси 1 марта 2026 года российские водители таксопарков смогут ездить и на корейских марках авто, в случае если те вернутся на рынок страны. Об этом URA.RU сообщил председатель координационного совета межрегионального профсоюза «Таксист», член общественного совета при Минтрансе Андрей Попков.
«Если вернутся корейские, значит они будут использоваться таксопарками. У нас же был салон Hyundai в Ленинградской области, и в Калининграде был завод Kia. Поэтому если они вернутся, почему нет?» — заявил в разговоре с URA.RU Попков. Андрей Попков подчеркнул, что закон вступает в силу в 2026 году и до этого времени многое может измениться.
Что касается белорусских авто, Попков убежден, что они не будут переданы в российский таксопарк. По его словам, должен быть определенный процент локализации, чтобы автомобиль был передан службам такси. Он предположил, что его будет определять Минпромторг.
Ранее президентом РФ Владимиром Путиным был подписан нашумевший закон, устанавливающий требования к степени локализации автомобилей для такси, передает 360.ru. Согласно документу, перевозить пассажиров разрешат только тем автомобилям, которые набрали не менее 3200 баллов по уровню локализации, либо выпущены по специальным инвестиционным контрактам (СПИК).
В перечень автомобилей, допущенных к работе в такси были включены восемь моделей, среди них отечественная Lada и китайские — Haval, BAIC и Kaiyi, сообщил журнал «За рулем». Однако в Минпромторге отметили, что пока списка авто, подпадающих под критерии о локализации для работы в такси, сформировано не было, передает «Национальная Служба Новостей». Список подготовят до конца года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.