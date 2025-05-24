SHAMAN получил от Мизулиной букетом по лицу

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина ударила своего возлюбленного певца SHAMANа (Ярослава Дронова) букетом. Это произошло во время съемок нового клипа.
В ролике глава «Лиги безопасного интернета» использовала для удара роскошный букет цветов, который ей только что подарил певец. Этот эпизод стал началом клипа на песню SHAMANа «Первая любовь», премьера которого состоялась сегодня, 24 мая.
В песне и видеоработе артист посвятил внимание последним звонкам. «Во всех школах сегодня звучат последние звонки — волнующий, трогательный и важный этап для выпускников. Я рад в такой день представить новую песню „Первая любовь“ и клип, который для многих старшеклассников, приславших свои видео, станет памятной открыткой на всю жизнь», — пояснил музыкант в своем telegram-канале.
В рамках подготовки к клипу SHAMAN предложил выпускникам по всей стране принять участие в съемках. Для этого был организован конкурс тематических видео, лучшие из которых вошли в финальную версию ролика.
Ранее в начале марта во время своего сольного концерта «Ты моя» SHAMAN, сообщил о своих отношениях с Екатериной Мизулиной. Концерт прошел на сцене Live Арены в Москве, передает «Национальная служба новостей».
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