В Казани уроженец Турции убил бывшую жену и ранил сына в день его рождения

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В жилом комплексе «Волжская Гавань» в Казани мужчина убил бывшую жену и ранил сына
В жилом комплексе «Волжская Гавань» в Казани мужчина убил бывшую жену и ранил сына Фото:

В Казани, предварительно, уроженец Турции убил бывшую жену и ранил сына в день его рождения, после чего попытался покончить с собой. Об этом сообщили журналисты.

«В полицию Казани поступило сообщение о том что в одном из домов в Кировском районный города Казани обнаружено тело женщины. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. Полицейские застали злоумышленника в квартире соседнего дома», — сообщили в пресс-службе МВД по Республике Татарстан. Информацию об этом передает KAZANFIRST. Корреспондент URA.RU попытался получить дополнительные комментарии у ведомства, однако на звонок никто не ответил. 

Уточняется, что несколько месяцев назад мужчина развелся с женой. По данным РЕН.ТВ, в день рождения сына мужчина пришел к ним в гости, где у него произошел конфликт с экс-супругой, в ходе которого он ее и убил. Уточняется, что после убийства женщины он ранил трехлетнего сына.

Инцидент произошел в жилом комплексе «Волжская гавань». Как отмечает Mash Iptash, маленький мальчик остался жив. По предварительным данным, причиной трагедии стал скандал из-за развода.

По информации журналистов, подозреваемый является гражданином иностранного государства. Женщина, о которой идет речь, родилась 9 августа 1990 года. Их совместному ребенку 24 мая исполнилось три года.

Правоохранительные органы выясняют подробности инцидента. В настоящее время состояние ребенка контролируют врачи.

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В Казани, предварительно, уроженец Турции убил бывшую жену и ранил сына в день его рождения, после чего попытался покончить с собой. Об этом сообщили журналисты. «В полицию Казани поступило сообщение о том что в одном из домов в Кировском районный города Казани обнаружено тело женщины. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. Полицейские застали злоумышленника в квартире соседнего дома», — сообщили в пресс-службе МВД по Республике Татарстан. Информацию об этом передает KAZANFIRST. Корреспондент URA.RU попытался получить дополнительные комментарии у ведомства, однако на звонок никто не ответил.  Уточняется, что несколько месяцев назад мужчина развелся с женой. По данным РЕН.ТВ, в день рождения сына мужчина пришел к ним в гости, где у него произошел конфликт с экс-супругой, в ходе которого он ее и убил. Уточняется, что после убийства женщины он ранил трехлетнего сына. Инцидент произошел в жилом комплексе «Волжская гавань». Как отмечает Mash Iptash, маленький мальчик остался жив. По предварительным данным, причиной трагедии стал скандал из-за развода. По информации журналистов, подозреваемый является гражданином иностранного государства. Женщина, о которой идет речь, родилась 9 августа 1990 года. Их совместному ребенку 24 мая исполнилось три года. Правоохранительные органы выясняют подробности инцидента. В настоящее время состояние ребенка контролируют врачи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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