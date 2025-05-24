В Казани уроженец Турции убил бывшую жену и ранил сына в день его рождения

В Казани, предварительно, уроженец Турции убил бывшую жену и ранил сына в день его рождения, после чего попытался покончить с собой. Об этом сообщили журналисты.
«В полицию Казани поступило сообщение о том что в одном из домов в Кировском районный города Казани обнаружено тело женщины. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. Полицейские застали злоумышленника в квартире соседнего дома», — сообщили в пресс-службе МВД по Республике Татарстан. Информацию об этом передает KAZANFIRST. Корреспондент URA.RU попытался получить дополнительные комментарии у ведомства, однако на звонок никто не ответил.
Уточняется, что несколько месяцев назад мужчина развелся с женой. По данным РЕН.ТВ, в день рождения сына мужчина пришел к ним в гости, где у него произошел конфликт с экс-супругой, в ходе которого он ее и убил. Уточняется, что после убийства женщины он ранил трехлетнего сына.
Инцидент произошел в жилом комплексе «Волжская гавань». Как отмечает Mash Iptash, маленький мальчик остался жив. По предварительным данным, причиной трагедии стал скандал из-за развода.
По информации журналистов, подозреваемый является гражданином иностранного государства. Женщина, о которой идет речь, родилась 9 августа 1990 года. Их совместному ребенку 24 мая исполнилось три года.
Правоохранительные органы выясняют подробности инцидента. В настоящее время состояние ребенка контролируют врачи.
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