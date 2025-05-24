Сотни вызволенных из плена россиян приземлились в Подмосковье

Самолет с 307 российскими военнослужащими, освобожденными из украинского плена, приземлился в Подмосковье. Об этом сообщили журналисты. Освобожденным военнослужащим предстоит пройти лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны в Москве.
«Самолет с 307 освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими приземлился в Подмосковье», — сообщил телеканал «Звезда». Военнослужащим предстоит лечение и реабилитация.
Ранее, 24 мая, Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что из украинского плена были освобождены 307 российских военнослужащих, находившихся на территории, контролируемой Киевом. Киеву были переданы 307 военнопленных ВСУ, передает «Национальная служба новостей». Передача пленных прошла в соответствии с договоренностями, достигнутыми между Россией и Украиной в ходе переговоров в Стамбуле.
Как заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, действия Москвы лишили Запад поводов говорить, что Россия не стремится к диалогу по украинскому вопросу. Россия демонстрирует готовность к переговорам, отметила она.
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