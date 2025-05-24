Захарова раскрыла, какой сигнал послала Россия Западу после обмена пленными

Действия Москвы лишили Запад поводов утверждать, что Россия не стремится к диалогу по украинскому вопросу. Россия демонстрирует готовность к переговорам, что подтверждается недавним обменом военнопленными, инициированным российской стороной. С таким мнением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Это практический пример того, как ведет себя наша страна на мировой арене, в том числе в контексте украинского кризиса. Этот пример полностью выбивает аргументы всего либерально-западного сообщества, о том, что Россия якобы не хочет переговоров», — подчеркнула Захарова. Ее слова передает телеканал «Звезда».
Ранее Россия и Украина осуществили самый крупномасштабный обмен военнопленными на данный момент. Он состоялся в рамках договоренности, которую страны достигли на переговорах в Стамбуле. Тогда дипломатами было достигнуто соглашение об обмене военнопленными по принципу «1000 на 1000».
Уже 23 мая состоялся первый обмен между РФ и Украиной по формуле «390 на 390». На первом этапе стороны осуществили обмен, в ходе которого каждой из них были возвращены 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц, передает 360.ru. Среди освобожденных россиян есть жители Курской области, захваченные украинскими боевиками.
Позже, 24 мая, из украинского плена вернулось 307 военнослужащих ВС РФ. Минобороны поделилось видео с вызволенными из плена бойцами.
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