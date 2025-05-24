Назвал «овощебазой с триколором»: чем русские мужчины не угодили священнику Павлу Островскому

Священник Павел Островский резко выразился в адрес российских мужчин, назвав их «овощебазой с триколором». Священнослужитель пояснил, что многие откладывают предложение руки и сердца под предлогами отсутствия денег или неопределенности, тогда как мужчины-мусульмане, по его мнению, проявляют большую решительность.
После волны критики Островский принес извинения в своем telegram-канале, подчеркнув, что не хотел оскорбить государственную символику, а лишь указывал на проблему безответственного отношения к браку. Он также уточнил, что его слова были ответом на вопрос слушателя, а не инициативным высказыванием о межконфессиональных браках. Подробнее о скандале — в материале URA.RU.
Первоначальное заявление священника
Павел Островский в эфире радио Sputnik заявил, что россиянки якобы чаще всего выходят замуж за мусульман из-за нерешительности соотечественников. «То денег нет, то мама не разрешает… Реально какая-то овощебаза с триколором, люди, которые вместо ответственности выбирают барбершопы и качалки», — высказался он. Священнослужитель пояснил, что многие откладывают предложение руки и сердца под разными предлогами, в то время как мужчины-мусульмане действуют решительнее. Эти слова вызвали широкий общественный резонанс.
Позднее Павел Островский извинился
Осознав, что его слова были восприняты как оскорбительные, священник опубликовал в соцсети извинения перед теми, кто мог понять его высказывания буквально. Он уточнил, что хотел лишь подчеркнуть важность ответственного отношения к созданию семьи, а не оскорбить кого-либо.
Объяснил свои резкие высказывания про русских мужчин
Островский отметил, что многие восприняли его слова о «русских овощах» слишком эмоционально, однако он не видит своей неправоты в данной оценке. Он пояснил, что в радиоэфире просто выразил свою принципиальную позицию относительно греха блуда, которая, по мнению некоторых, может отпугнуть молодежь от Церкви. «В качестве аргумента было приведено то, что я своими принципиальными словами распугаю всю молодежь и умножу количество мусульман в стране», — пишет он в своем telegram-канале.
Принес извинения за упоминание государственного флага
Отец Островский попросил прощения у тех, кого могло оскорбить его выражение «овощебаза с триколором». Он пояснил, что хотел подчеркнуть разницу между показным патриотизмом и истинной любовью к Родине, которая проявляется в создании крепкой семьи.
Священнослужитель отдельно извинился за упоминание государственного флага, отметив, что эти слова были сказаны в эмоциональном порыве. «Если кого-то оскорбило выражение „овощебаза с триколором“, то искренне прошу простить», — написал священник.
Обвинил критиков в провокации
Отец Павел назвал провокационными комментарии, смешивающие его слова с темой воюющих на фронте. «Я считаю провокацией, так как, во-первых, не надо смешивать все в одну кучу, а, во-вторых, меня упрекнуть в неуважении к фронтовикам просто невозможно, учитывая сколько помощи мы оказываем им и их семьям», — оправдался он.
Критика
Военкор Котенок
Военкор Юрий Котенок выразил сомнения, действительно ли отец Павел Островский является представителем Русской Православной Церкви, а не муллой (исламский священнослужитель — прим. URA.RU). Он предположил, что это может быть необычный метод проповеди через оскорбление паствы перед представителями других конфессий. Военкор также потребовал дать официальную правовую оценку высказываниям священнослужителя, посчитав их неприемлемыми.
Алексей Селиванов
Автор и ведущий программы «Друзья майора Селиванова», Алексей Селиванов на высказывания священника ответил, что многие мужчины избегают официальной регистрации брака из-за существующей правовой системы, которая, по их мнению, делает их уязвимыми при разводах. По его словам, при разрыве официальных отношений мужчины часто сталкиваются с потерей жилья, ограничением в общении с детьми и значительными алиментными обязательствами, при этом дети могут воспитываться в атмосфере негативного отношения к отцу.
Он предложил духовенству вместо критики мужчин сосредоточиться на продвижении идей мужского воспитания и реформировании брачных норм. Селиванов считает, что необходимо заняться развитием института православного брака, который мог бы существовать независимо от государственной регистрации.
Нина Останина
Член партии и думской фракции КПРФ Нина Останина резко раскритиковала заявления Островского о русских мужчинах. Она подчеркнула, что подобные слова неприемлемы по отношению как к государственной символике, так и к гражданам страны.
«Лично для меня уважение к государственной символике России непререкаемо», — написала она в telegram-канале. Останина также поставила вопрос о необходимости реакции со стороны официальных лиц и общественности на подобные высказывания.
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