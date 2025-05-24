Mash: авто игрока «Краснодара» остановила ДПС после празднования чемпионства

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Машину футболиста Никиты Кривцова остановили инспекторы ДПС
Машину футболиста Никиты Кривцова остановили инспекторы ДПС Фото:

Сотрудники ДПС остановили автомобиль полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова на выезде со стадиона в Краснодаре. Инцидент произошел после того, как команда отметила чемпионство в раздевалке. Об этом сообщают СМИ.

«Машину Никиты Кривцова остановили инспекторы ДПС сразу после того, как он покинул стадион. По предварительной информации, игрок выпил шампанского в раздевалке и сел за руль. Он вышел из машины и начал кому-то звонить, вероятно, чтобы решить ситуацию», — сообщает telegram-канал Mash.

Ранее URA.RU сообщало, что футбольный клуб «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России, заняв первое место в РПЛ по итогам сезона 2024/2025. В последнем туре команда обыграла московское «Динамо» со счетом 3:0 и набрала 67 очков, опередив «Зенит» всего на одно очко. 

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Сотрудники ДПС остановили автомобиль полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова на выезде со стадиона в Краснодаре. Инцидент произошел после того, как команда отметила чемпионство в раздевалке. Об этом сообщают СМИ. «Машину Никиты Кривцова остановили инспекторы ДПС сразу после того, как он покинул стадион. По предварительной информации, игрок выпил шампанского в раздевалке и сел за руль. Он вышел из машины и начал кому-то звонить, вероятно, чтобы решить ситуацию», — сообщает telegram-канал Mash. Ранее URA.RU сообщало, что футбольный клуб «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России, заняв первое место в РПЛ по итогам сезона 2024/2025. В последнем туре команда обыграла московское «Динамо» со счетом 3:0 и набрала 67 очков, опередив «Зенит» всего на одно очко. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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