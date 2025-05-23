Житель Златоуста Челябинской области Сергей Бритоусов выступил на шоу «Привет, Андрей!» в Москве. Артист исполнил песню «Девочка-лето», после которой ведущий назвал его королем соль-илецкого пляжа. Эфир проекта состоялся в субботу, 24 мая, на телеканал «Росссия 1».
«Мы перенесемся на летний курорт, где шумят волны и пахнет кукурузой, друзья. Я приглашаю на сцену нашего гостя — Сергея Бритоусова. Он исполнит пляжный хит „Девочка-лето“, — объявил в эфире жителя Челябинской области Андрей Малахов.
Когда в студии звучала композиция, демонстрировался фильм «Приморский бульвар». Шоумен подчеркнул, что по видео заметно, что гость студии провел не одну дискотеку.
Сергей Бритоусов отметил, что каждый сезон на курорте для него — это одна большая дискотека. Андрей Малахов, в свою очередь, назвал челябинца королем соль-илецского пляжа.
Как сообщало URA.RU ранее, участницей программы Андрея Малахова «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1» стала писательница и поэтесса Валентина Харько из Челябинской области. На записи присутствовала также первая исполнительница песни Татьяна Пермякова.
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