23 мая 2025

На шоу Малахова выступил король пляжных вечеринок из Челябинской области. Видео

Житель Златоуста Сергей Бритоусов выступил на шоу «Привет, Андрей!» 24 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Малахов восхитился обилием поклонниц артиста из Златоуста
Малахов восхитился обилием поклонниц артиста из Златоуста Фото:

Житель Златоуста Челябинской области Сергей Бритоусов выступил на шоу «Привет, Андрей!» в Москве. Артист исполнил песню «Девочка-лето», после которой ведущий назвал его королем соль-илецкого пляжа. Эфир проекта состоялся в субботу, 24 мая, на телеканал «Росссия 1».

«Мы перенесемся на летний курорт, где шумят волны и пахнет кукурузой, друзья. Я приглашаю на сцену нашего гостя — Сергея Бритоусова. Он исполнит пляжный хит „Девочка-лето“, — объявил в эфире жителя Челябинской области Андрей Малахов.

Когда в студии звучала композиция, демонстрировался фильм «Приморский бульвар». Шоумен подчеркнул, что по видео заметно, что гость студии провел не одну дискотеку.

Сергей Бритоусов отметил, что каждый сезон на курорте для него — это одна большая дискотека. Андрей Малахов, в свою очередь, назвал челябинца королем соль-илецского пляжа.

Как сообщало URA.RU ранее, участницей программы Андрея Малахова «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1» стала писательница и поэтесса Валентина Харько из Челябинской области. На записи присутствовала также первая исполнительница песни Татьяна Пермякова.

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Житель Златоуста Челябинской области Сергей Бритоусов выступил на шоу «Привет, Андрей!» в Москве. Артист исполнил песню «Девочка-лето», после которой ведущий назвал его королем соль-илецкого пляжа. Эфир проекта состоялся в субботу, 24 мая, на телеканал «Росссия 1». «Мы перенесемся на летний курорт, где шумят волны и пахнет кукурузой, друзья. Я приглашаю на сцену нашего гостя — Сергея Бритоусова. Он исполнит пляжный хит „Девочка-лето“, — объявил в эфире жителя Челябинской области Андрей Малахов. Когда в студии звучала композиция, демонстрировался фильм «Приморский бульвар». Шоумен подчеркнул, что по видео заметно, что гость студии провел не одну дискотеку. Сергей Бритоусов отметил, что каждый сезон на курорте для него — это одна большая дискотека. Андрей Малахов, в свою очередь, назвал челябинца королем соль-илецского пляжа. Как сообщало URA.RU ранее, участницей программы Андрея Малахова «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1» стала писательница и поэтесса Валентина Харько из Челябинской области. На записи присутствовала также первая исполнительница песни Татьяна Пермякова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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