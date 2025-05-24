Зеленский: Россия и Украина проведут третий этап обмена пленными

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Зеленский анонсировал следующий этап обмена
Зеленский анонсировал следующий этап обмена Фото:
новость из сюжета
Россия и Запад провели масштабный обмен заключенными

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о запланированном на воскресенье, 25 мая, третьем этапе обмена пленными между Россией и Украиной. Об этом он сообщил в своем официальном Telegram.

«Всего за два дня обмена уже дома 697 украинцев. Завтра — третий этап», — отметил Зеленский. По его словам, процесс возвращения пленных продолжается, а новые этапы обмена проходят в согласованные сроки.

Ранее российское Министерство обороны опубликовало первые кадры с возвращенными по обмену российскими военнослужащими и подчеркнуло, что инициированный Москвой масштабный обмен пленными с Украиной будет продолжен. 24 мая стало известно, что самолет с 307 освобожденными из украинского плена россиянами приземлился в Московской области.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о запланированном на воскресенье, 25 мая, третьем этапе обмена пленными между Россией и Украиной. Об этом он сообщил в своем официальном Telegram. «Всего за два дня обмена уже дома 697 украинцев. Завтра — третий этап», — отметил Зеленский. По его словам, процесс возвращения пленных продолжается, а новые этапы обмена проходят в согласованные сроки. Ранее российское Министерство обороны опубликовало первые кадры с возвращенными по обмену российскими военнослужащими и подчеркнуло, что инициированный Москвой масштабный обмен пленными с Украиной будет продолжен. 24 мая стало известно, что самолет с 307 освобожденными из украинского плена россиянами приземлился в Московской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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