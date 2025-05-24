Верховный суд РФ не стал рассматривать жалобу пермских евангелистов

Верховный суд РФ отказал пермским евангелистам в передаче кассационной жалобы по делу о ДК имени Ленина для рассмотрения в заседании судебной коллегии по экономическим спорам. Соответствующее решение опубликовано 20 мая в картотеке судебных дел.
«Доводы кассационной жалобы не подтверждают наличие оснований для передачи жалобы для рассмотрения в судебном заседании судебной коллегии и пересмотра обжалуемых судебных актов. Невозможно сделать вывод о том, что при рассмотрении дела допущены нарушения норм материального права и норм процессуального права, приведшие к судебной ошибке существенного и непреодолимого характера», — отмечается в судебном документе.
Ранее стало известно, что спор департамента земельных отношений администрации Перми и Пермского епархиального управления христиан веры евангельской по ДК имени Ленина дошел до Верховного суда РФ. Религиозная организация направила кассационную жалобу в апреле.
В 2024 году URA.RU сообщало о том, что власти решили выкупить ДК у евангелистов. Такую задачу поставил главе города Эдуарду Соснину губернатор. Глава Прикамья сообщил, что здание нуждается в серьезной реконструкции.
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