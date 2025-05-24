24 мая 2025

Верховный суд РФ не стал рассматривать жалобу пермских евангелистов

Пермским евангелистам не удалось оспорить взыскание 14 млн рублей в ВС РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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ВС РФ отказал в рассмотрении жалобы на решение по ДК Ленина
ВС РФ отказал в рассмотрении жалобы на решение по ДК Ленина Фото:

Верховный суд РФ отказал пермским евангелистам в передаче кассационной жалобы по делу о ДК имени Ленина для рассмотрения в заседании судебной коллегии по экономическим спорам. Соответствующее решение опубликовано 20 мая в картотеке судебных дел. 

«Доводы кассационной жалобы не подтверждают наличие оснований для передачи жалобы для рассмотрения в судебном заседании судебной коллегии и пересмотра обжалуемых судебных актов. Невозможно сделать вывод о том, что при рассмотрении дела допущены нарушения норм материального права и норм процессуального права, приведшие к судебной ошибке существенного и непреодолимого характера», — отмечается в судебном документе.

Ранее стало известно, что спор департамента земельных отношений администрации Перми и Пермского епархиального управления христиан веры евангельской по ДК имени Ленина дошел до Верховного суда РФ. Религиозная организация направила кассационную жалобу в апреле.

В 2024 году URA.RU сообщало о том, что власти решили выкупить ДК у евангелистов. Такую задачу поставил главе города Эдуарду Соснину губернатор. Глава Прикамья сообщил, что здание нуждается в серьезной реконструкции.

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Верховный суд РФ отказал пермским евангелистам в передаче кассационной жалобы по делу о ДК имени Ленина для рассмотрения в заседании судебной коллегии по экономическим спорам. Соответствующее решение опубликовано 20 мая в картотеке судебных дел.  «Доводы кассационной жалобы не подтверждают наличие оснований для передачи жалобы для рассмотрения в судебном заседании судебной коллегии и пересмотра обжалуемых судебных актов. Невозможно сделать вывод о том, что при рассмотрении дела допущены нарушения норм материального права и норм процессуального права, приведшие к судебной ошибке существенного и непреодолимого характера», — отмечается в судебном документе. Ранее стало известно, что спор департамента земельных отношений администрации Перми и Пермского епархиального управления христиан веры евангельской по ДК имени Ленина дошел до Верховного суда РФ. Религиозная организация направила кассационную жалобу в апреле. В 2024 году URA.RU сообщало о том, что власти решили выкупить ДК у евангелистов. Такую задачу поставил главе города Эдуарду Соснину губернатор. Глава Прикамья сообщил, что здание нуждается в серьезной реконструкции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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