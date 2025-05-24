Пермский доброволец получил пятую медаль за участие в СВО

Доброволец из Пермского края был удостоен пятой медали за участие в боевых действиях в зоне проведения специальной военной операции. Уже три года военнослужащий состоит в танково-штурмовой роте, в составе которой принимал участие в освобождении Артемовска, Авдеевки, Очеретино и Селидово.
«„Копилка“ нашего закаленного в боях танкиста пополнилась пятой медалью. Каждая из них — не просто знак отличия, а символ мужества, стойкости и непоколебимой веры в правое дело. Гордимся!» — сообщает telegram-канал пермского отделения движения «Народный фронт».
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин наградил бойца из села Барда (Пермский край) Альгиза Валитова за самоотверженность, проявленные на специальной военной операции. Об этом сообщила администрация Бардымского муниципального округа.
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