24 мая 2025

Росавиация: ограничения на полеты ввели в Домодедово и Жуковском

© Служба новостей «URA.RU»
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Об ограничениях объявили в двух московских аэропортах
Об ограничениях объявили в двух московских аэропортах Фото:

В аэропортах Домодедово и Жуковский в Московской области объявлено о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко.

«Временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Домодедово и Жуковский с 23:35 мск. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», — говорится в сообщении.

Как уточняло URA.RU, с 21:45 по московскому времени ограничения на полеты ввели в аэропорту Калуги. Ранее аналогичные меры в целях безопасности уже применялись в отношении аэропортов Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля.

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В аэропортах Домодедово и Жуковский в Московской области объявлено о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко. «Временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Домодедово и Жуковский с 23:35 мск. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», — говорится в сообщении. Как уточняло URA.RU, с 21:45 по московскому времени ограничения на полеты ввели в аэропорту Калуги. Ранее аналогичные меры в целях безопасности уже применялись в отношении аэропортов Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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