24 мая 2025

Минобороны: за четыре часа над Россией сбиты 95 беспилотников ВСУ

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БПЛА успешно уничтожают над территорией РФ
БПЛА успешно уничтожают над территорией РФ Фото:

В период с 20:00 по московскому времени 24 мая до полуночи 25 мая средствами противовоздушной обороны были обнаружены, перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

«С 20:00 мск 24 мая до 0:00 25 мая дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 95 украинских БПЛА», — сказано в сообщении Минобороны, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства.

В частности, над Брянской областью было ликвидировано 30 дронов, над Белгородской — 20 аппаратов, над Курской — 17, над Орловской — 16. Кроме того, пять беспилотников были уничтожены в небе над Калужской областью, четыре — над Тульской областью, два — в районе Московского региона и один — над территорией Республики Крым.

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В период с 20:00 по московскому времени 24 мая до полуночи 25 мая средствами противовоздушной обороны были обнаружены, перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России. «С 20:00 мск 24 мая до 0:00 25 мая дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 95 украинских БПЛА», — сказано в сообщении Минобороны, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. В частности, над Брянской областью было ликвидировано 30 дронов, над Белгородской — 20 аппаратов, над Курской — 17, над Орловской — 16. Кроме того, пять беспилотников были уничтожены в небе над Калужской областью, четыре — над Тульской областью, два — в районе Московского региона и один — над территорией Республики Крым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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