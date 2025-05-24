24 мая 2025

Росавиация: во Внуково ввели ограничения на полеты

© Служба новостей «URA.RU»
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Ночью 25 мая во Внуково ввели ограничения на полеты
Ночью 25 мая во Внуково ввели ограничения на полеты Фото:

Во Внуково с 01:17 по Москве были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения коснулись всех рейсов, следующих в столичный аэропорт и вылетающих из него. Об этом сообщили в Росавиации.

«С 01:17 мск в международном аэропорту Внуково действуют временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Меры приняты в установленном порядке и направлены на обеспечение безопасности полетов», — говорится в telegram-канале «Представитель Росавиации». 

Ранее URA.RU сообщало, что ограничения на полеты, действовавшие в Домодедово и Жуковском, были сняты 25 мая с 01:05 мск. Они вводились для обеспечения безопасности. При этом аналогичные меры начали действовать во Внуково с 01:17 мск. 

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Во Внуково с 01:17 по Москве были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения коснулись всех рейсов, следующих в столичный аэропорт и вылетающих из него. Об этом сообщили в Росавиации. «С 01:17 мск в международном аэропорту Внуково действуют временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Меры приняты в установленном порядке и направлены на обеспечение безопасности полетов», — говорится в telegram-канале «Представитель Росавиации».  Ранее URA.RU сообщало, что ограничения на полеты, действовавшие в Домодедово и Жуковском, были сняты 25 мая с 01:05 мск. Они вводились для обеспечения безопасности. При этом аналогичные меры начали действовать во Внуково с 01:17 мск. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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