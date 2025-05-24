24 мая 2025

В Домодедово и Жуковском сняли ограничения на полеты

© Служба новостей «URA.RU»
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О корректировках в работе аэропортов сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта
О корректировках в работе аэропортов сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта Фото:

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов, введенные ранее в аэропортах Домодедово и Жуковский для обеспечения безопасности полетов, сняты 25 мая с 01:05 московского времени. Об этом в своем telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко.

«В аэропортах Домодедово и Жуковский в 01:05 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — написал Кореняко в telegram-канале. Также он уточнил, что аналогичные меры введены в аэропорту Внуково с 01:17 мск.

Как сообщало URA.RU, временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Домодедово и Жуковском были анонсированы вечером 24 мая. Воздушные гавани не принимали и не отправляли рейсы.

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Ограничения на прием и выпуск воздушных судов, введенные ранее в аэропортах Домодедово и Жуковский для обеспечения безопасности полетов, сняты 25 мая с 01:05 московского времени. Об этом в своем telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко. «В аэропортах Домодедово и Жуковский в 01:05 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — написал Кореняко в telegram-канале. Также он уточнил, что аналогичные меры введены в аэропорту Внуково с 01:17 мск. Как сообщало URA.RU, временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Домодедово и Жуковском были анонсированы вечером 24 мая. Воздушные гавани не принимали и не отправляли рейсы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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