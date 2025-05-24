В Домодедово и Жуковском сняли ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов, введенные ранее в аэропортах Домодедово и Жуковский для обеспечения безопасности полетов, сняты 25 мая с 01:05 московского времени. Об этом в своем telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко.
«В аэропортах Домодедово и Жуковский в 01:05 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — написал Кореняко в telegram-канале. Также он уточнил, что аналогичные меры введены в аэропорту Внуково с 01:17 мск.
Как сообщало URA.RU, временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Домодедово и Жуковском были анонсированы вечером 24 мая. Воздушные гавани не принимали и не отправляли рейсы.
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