24 мая 2025

Baza: жители Твери услышали взрывы в небе в районе воинской части. Видео

Baza: в районе воинской части Твери были слышны взрывы
© Служба новостей «URA.RU»
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В Твери отражают атаки беспилотников
В Твери отражают атаки беспилотников Фото:

В небе над Тверью видны вспышки и слышны, предположительно, удары по беспилотникам. Местные жители заявляют, что системы противовоздушной обороны работают по дронам в районе одной из воинских частей города.

«По словам жителей, в районе воинской части в небе прозвучало как минимум три мощных взрыва. Один из них попал на видео», — уточнил telegram-канал Baza.

Как сообщало URA.RU ранее, в период с 20:00 по московскому времени 24 мая до полуночи 25 мая средствами противовоздушной обороны были обнаружены, перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Самая большая их часть (30 дронов) ликвидирована над Брянской областью.

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В небе над Тверью видны вспышки и слышны, предположительно, удары по беспилотникам. Местные жители заявляют, что системы противовоздушной обороны работают по дронам в районе одной из воинских частей города. «По словам жителей, в районе воинской части в небе прозвучало как минимум три мощных взрыва. Один из них попал на видео», — уточнил telegram-канал Baza. Как сообщало URA.RU ранее, в период с 20:00 по московскому времени 24 мая до полуночи 25 мая средствами противовоздушной обороны были обнаружены, перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Самая большая их часть (30 дронов) ликвидирована над Брянской областью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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