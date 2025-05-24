При нехватке стажа для пенсии россияне смогут его купить или заработать

Часть россиян сталкивается с ситуацией, когда им не хватает трудового стажа для назначения страховой пенсии по старости. Как действовать в таком случае, рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
«Если будущему пенсионеру не хватает один-два года стажа, есть два варианта — докупить его или доработать время, достаточное для оформления пенсии. Можно просчитать, какой вариант предпочтительнее и принять решение», — пояснила Иванова-Швец в интервью агентству «Прайм».
Эксперт уточнила, что при нехватке стажа его можно приобрести за деньги, обратившись с соответствующим заявлением в территориальный отдел Социального фонда РФ. В 2025 году стоимость одного года стажа составит 59 241,6 рубля. При этом докупить можно не более половины требуемого стажа, что составляет максимум 7,5 лет.
Ранее сообщалось, что россияне с длительным страховым стажем могут выйти на пенсию раньше установленного срока: женщины — при стаже 37 лет с 55 лет, мужчины — при стаже 42 года с 60 лет. Также существует возможность увеличить будущую пенсию через участие в программе долгосрочных сбережений.
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