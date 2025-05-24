24 мая 2025
23 мая 2025

Премиями по 500 тысяч рублей наградили учителей в Челябинской области

Миллиардер Рыбаков поощрил педагогов школы в Магнитогорске премией в 560 тысяч
© Служба новостей «URA.RU»
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Рыбаков регулярно навещает родную школу
Рыбаков регулярно навещает родную школу Фото:

Миллиардер из списка Forbes, уроженец Магнитогорска Челябинской области Игорь Рыбаков посетил свою родную школу №56, где вручил премии лучшим педагогам. Размер поощрения составил 560 тысяч рублей для каждого из трех учителей. Об этом пишут местные СМИ. 

«Лауреатами премии „Учитель — сердце школы“ в 2025 году стали преподаватели Ольга Сафронова, Алиса Моисеева и Галина Измайлова. После торжественной части начался концерт, получивший название „Сила сообществ“, в котором также принял участие и сам Рыбаков», — сообщается на сайте «Вечерний Магнитогорск».

Инициатива поощрения педагогов появилась у предпринимателя пять лет назад. С тех пор награждение переросло в масштабный проект.

Как сообщало URA.RU ранее, в 2024 году лауреатов премии Рыбакова выбирали около 500 выпускников школы. Голоса отдавались учителям, которые запомнились своим профессионализмом, любовью к ученикам, тем, что научили воспитанников жизненным компетенциям. 

В 2019 году совладелец корпорации «Технониколь» Игорь Рыбаков совместно c журналом Forbes учредил международную премию за инновации в области образования. Она адресована бизнесменам, благотворителям и инвесторам за разработку принципиально новых моделей дошкольного, начального и школьного обучения.

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Миллиардер из списка Forbes, уроженец Магнитогорска Челябинской области Игорь Рыбаков посетил свою родную школу №56, где вручил премии лучшим педагогам. Размер поощрения составил 560 тысяч рублей для каждого из трех учителей. Об этом пишут местные СМИ.  «Лауреатами премии „Учитель — сердце школы“ в 2025 году стали преподаватели Ольга Сафронова, Алиса Моисеева и Галина Измайлова. После торжественной части начался концерт, получивший название „Сила сообществ“, в котором также принял участие и сам Рыбаков», — сообщается на сайте «Вечерний Магнитогорск». Инициатива поощрения педагогов появилась у предпринимателя пять лет назад. С тех пор награждение переросло в масштабный проект. Как сообщало URA.RU ранее, в 2024 году лауреатов премии Рыбакова выбирали около 500 выпускников школы. Голоса отдавались учителям, которые запомнились своим профессионализмом, любовью к ученикам, тем, что научили воспитанников жизненным компетенциям.  В 2019 году совладелец корпорации «Технониколь» Игорь Рыбаков совместно c журналом Forbes учредил международную премию за инновации в области образования. Она адресована бизнесменам, благотворителям и инвесторам за разработку принципиально новых моделей дошкольного, начального и школьного обучения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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