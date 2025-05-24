Премиями по 500 тысяч рублей наградили учителей в Челябинской области

Миллиардер из списка Forbes, уроженец Магнитогорска Челябинской области Игорь Рыбаков посетил свою родную школу №56, где вручил премии лучшим педагогам. Размер поощрения составил 560 тысяч рублей для каждого из трех учителей. Об этом пишут местные СМИ.
«Лауреатами премии „Учитель — сердце школы“ в 2025 году стали преподаватели Ольга Сафронова, Алиса Моисеева и Галина Измайлова. После торжественной части начался концерт, получивший название „Сила сообществ“, в котором также принял участие и сам Рыбаков», — сообщается на сайте «Вечерний Магнитогорск».
Инициатива поощрения педагогов появилась у предпринимателя пять лет назад. С тех пор награждение переросло в масштабный проект.
Как сообщало URA.RU ранее, в 2024 году лауреатов премии Рыбакова выбирали около 500 выпускников школы. Голоса отдавались учителям, которые запомнились своим профессионализмом, любовью к ученикам, тем, что научили воспитанников жизненным компетенциям.
В 2019 году совладелец корпорации «Технониколь» Игорь Рыбаков совместно c журналом Forbes учредил международную премию за инновации в области образования. Она адресована бизнесменам, благотворителям и инвесторам за разработку принципиально новых моделей дошкольного, начального и школьного обучения.
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