Степашин напомнил, что Украина одной из первых покинула СССР

Украина стала одной из первых республик, начавших процесс выхода из Советского Союза. Об этом сообщил председатель Ассоциации юристов России, бывший председатель правительства РФ Сергей Степашин, прокомментировав заявление советника президента Антона Кобякова относительно юридического статуса СССР.
«С юридической точки зрения, Кобяков прав. Украина была одной из первых, кто начал потихонечку выползать из Союза, особенно после ГКЧП (Государственный Комитет по чрезвычайному положению в СССР — прим. URA.RU)», — заявил Степашин. Его слова приводит РИА Новости.
Он подчеркнул, что у него есть достоверная информация по этому вопросу, потому что в тот период Степашин сам находился у власти. Ранее Антон Кобяков заявил, что с правовой точки зрения кризис на Украине представляет собой внутреннее дело СССР, потому что процедура ликвидации Союза была проведена с нарушениями и, по его словам, СССР «до сих пор где-то существует».
Кроме того, в Госдуме готовы провести расследование относительно правового статуса Советского Союза. Член Центрального комитета КПРФ, глава комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что распад СССР произошел с нарушением закона, пишет деловое издание «Взгляд».
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