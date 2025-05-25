Польша подняла в небо военные самолеты из-за активности России на Украине

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Польша подняла в небо военные истребители якобы из-за угрозы со стороны РФ ее воздушному пространству (архивное фото)
Польша подняла в небо военные истребители якобы из-за угрозы со стороны РФ ее воздушному пространству (архивное фото) Фото:

Польша вместе со странами-союзниками подняла в небо дежурные военные истребители якобы из-за предполагаемой активности дальней авиации России на Украине. Об этом сообщили в оперативном командовании родов польских вооруженных сил.

«В связи с активной операцией РФ на территории Украины в польском воздушном пространстве начала действовать военная авиация Польши и союзников», — говорится в сообщении командования, которое опубликовано в соцсети Х. Вместе с тем в режим повышенной готовности были переведены наземные системы ПВО и радиолокационной разведки.

По итогам операции нарушений в польском воздушном пространстве зафиксировано не было. В командовании уточнили, что меры были направлены на обеспечение безопасности на приграничных территориях. Через три часа после начала операции все самолеты вернулись на аэродромы. Подобные действия также предпринимались в конце апреля.

Ранее, 22 мая, польские истребители уже поднимались по приказу Оперативного командования сил НАТО для перехвата российского Су-24 над нейтральными водами Балтийского моря. Самолеты действовали в рамках миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии. Российская сторона тогда заявляла, что все полеты выполнялись в соответствии с международными нормами, передает MK.RU.

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Польша вместе со странами-союзниками подняла в небо дежурные военные истребители якобы из-за предполагаемой активности дальней авиации России на Украине. Об этом сообщили в оперативном командовании родов польских вооруженных сил. «В связи с активной операцией РФ на территории Украины в польском воздушном пространстве начала действовать военная авиация Польши и союзников», — говорится в сообщении командования, которое опубликовано в соцсети Х. Вместе с тем в режим повышенной готовности были переведены наземные системы ПВО и радиолокационной разведки. По итогам операции нарушений в польском воздушном пространстве зафиксировано не было. В командовании уточнили, что меры были направлены на обеспечение безопасности на приграничных территориях. Через три часа после начала операции все самолеты вернулись на аэродромы. Подобные действия также предпринимались в конце апреля. Ранее, 22 мая, польские истребители уже поднимались по приказу Оперативного командования сил НАТО для перехвата российского Су-24 над нейтральными водами Балтийского моря. Самолеты действовали в рамках миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии. Российская сторона тогда заявляла, что все полеты выполнялись в соответствии с международными нормами, передает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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