24 мая 2025

Водитель, насмерть сбивший четырехлетнюю девочку в Березовском, предстанет перед судом

Водителю, сбившему девочку в Березовском, грозит до пяти лет тюрьмы
© Служба новостей «URA.RU»
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Позже у грузовика была найдена неисправность
Позже у грузовика была найдена неисправность Фото:

В Березовском (Свердловская область) 25 мая состоится суд над водителем грузовика, который 23 мая сбил женщину с четырехлетней девочкой. В результате ДТП ребенок погиб. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в СКР по Свердловской области.

«Следственным отделом по городу Березовский СУ СК России по Свердловской области местному жителю, 1981 года рождения, предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 5 лет лишения свободы», — рассказали в ведомстве. Водитель уже признал свою вину.

Трагедия произошла днем 23 мая на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Гагарина. Водитель грузовика насмерть сбил четырехлетнюю девочку, когда та вместе с матерью возвращалась домой из детской поликлиники. После происшествия мать погибшего ребенка стала инициатором создания «коридора памяти» на месте аварии. Позже было установлено, что водитель не уступил дорогу пешеходам, а его машина была неисправна.

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В Березовском (Свердловская область) 25 мая состоится суд над водителем грузовика, который 23 мая сбил женщину с четырехлетней девочкой. В результате ДТП ребенок погиб. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в СКР по Свердловской области. «Следственным отделом по городу Березовский СУ СК России по Свердловской области местному жителю, 1981 года рождения, предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 5 лет лишения свободы», — рассказали в ведомстве. Водитель уже признал свою вину. Трагедия произошла днем 23 мая на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Гагарина. Водитель грузовика насмерть сбил четырехлетнюю девочку, когда та вместе с матерью возвращалась домой из детской поликлиники. После происшествия мать погибшего ребенка стала инициатором создания «коридора памяти» на месте аварии. Позже было установлено, что водитель не уступил дорогу пешеходам, а его машина была неисправна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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