Водитель, насмерть сбивший четырехлетнюю девочку в Березовском, предстанет перед судом

В Березовском (Свердловская область) 25 мая состоится суд над водителем грузовика, который 23 мая сбил женщину с четырехлетней девочкой. В результате ДТП ребенок погиб. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в СКР по Свердловской области.
«Следственным отделом по городу Березовский СУ СК России по Свердловской области местному жителю, 1981 года рождения, предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 5 лет лишения свободы», — рассказали в ведомстве. Водитель уже признал свою вину.
Трагедия произошла днем 23 мая на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Гагарина. Водитель грузовика насмерть сбил четырехлетнюю девочку, когда та вместе с матерью возвращалась домой из детской поликлиники. После происшествия мать погибшего ребенка стала инициатором создания «коридора памяти» на месте аварии. Позже было установлено, что водитель не уступил дорогу пешеходам, а его машина была неисправна.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!