Россияне бросились скупать игрушечных монстров

В России в мае этого года резко выросли продажи плюшевых монстров-брелков Лабубу. По данным аналитиков сервиса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», спрос увеличился в 13 раз по сравнению с апрелем, при этом средний чек на такие игрушки снизился в полтора раза.
«Плюшевые игрушки Лабубу — средний чек 6575 рублей. В прошлом году такие товары не продавались. Однако число покупок в мае (1-20 мая) — выше уровня апреля (1-20 апреля) в 13 раз (на 1254%)», — заявили аналитики РИА Новости. По их словам, средний чек на эти игрушечных монстров снизился 1,5 раза. В прошлом месяце игрушка стоила 9305 рублей.
Повышение спроса эксперты связывают с появлением большого количества копий и более дешевого ассортимента на рынке. Аналитики также отмечают, что интерес к Лабубу усилился благодаря трендам в социальных сетях и популярности кей-поп-культуры. После ухода с рынка хоррор-игрушек россияне стали выбирать альтернативы, такие как «гусь-обнимусь» и «чебурашка», а теперь вновь возвращаются к монстрам, но уже более дружелюбным персонажам.
Ранее в Великобритании приостановили офлайн-продажи игрушек Лабубу из-за очередей возле магазинов, передает «Общественная служба новостей». Компания Pop Mart UK объяснила, что меры связаны с высоким спросом и безопасностью покупателей. Онлайн-продажи продолжатся как обычно. Лабубу — мягкая игрушка с улыбкой и зубами, созданная гонконгским художником Касином Люном.
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