Инвалидам станет проще заказать билет на поезд

Правительство РФ упростило порядок оформления железнодорожных билетов для инвалидов через кассы: теперь при покупке билета на специализированные места больше не требуется предъявлять бумажные документы, подтверждающие право на льготу. Об этом говорится в сообщении правительства РФ.
«Теперь инвалидам при покупке такого билета не нужно предъявлять бумажные документы, подтверждающие право на льготу (удостоверение инвалида, медицинские заключения)», — говорится в сообщении на официальном сайте кабмина. Там также сказано, что теперь им достаточно показать документ, удостоверяющий личность, а также сообщить номер СНИЛС. Необходимые сведения для оформления льготы будут автоматически проверяться через государственную информационную систему «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере».
В кабмине напомнили, что аналогичный порядок уже действует при покупке электронных билетов через интернет. Решение распространить его и на оформление билетов в кассах было поддержано Всероссийским обществом инвалидов. Такое решение позволит повысить доступность транспортных услуг и упростить процедуру приобретения билетов для граждан с ограниченными возможностями здоровья.
Ранее гендиректор турагентства «Дотур» Олеся Адамушкина сообщила, что летом 2025 года бесплатным проездом в дальних поездах смогут воспользоваться дети до пяти лет, которые едут без отдельного места. Детям от пяти до десяти лет будут предоставлены скидки около 50% на поезда и авиаперелеты внутри страны. Также льготы получат дети-сироты, инвалиды и их сопровождающие, а для семей с тремя и более детьми ждут специальные условия на внутренние авиарейсы по регионам, передает RT.
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