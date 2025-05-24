Водителю, сбившему ребенка в Березовском, запретили управлять машиной

Водителю грузовика, который наехал на женщину с ребенком в Березовском, избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Мужчине запретили ряд определенных действий, рассказали в Березовском городском суде.
«Суд исследовал материалы дела и пришел к выводу об отказе в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении Дмитрия Подковрина избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, в том числе установлен запрет управления транспортными средствами», — сообщил суд в своем telegram-канале «Суды Свердловской области». Также водителю запретили общаться с семьей погибшей.
Мужчина обвиняется по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»). За это преступление может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Трагедия произошла днем 23 мая на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Гагарина. Водитель грузовика насмерть сбил четырехлетнюю девочку, когда та вместе с матерью возвращалась домой из детской поликлиники. После происшествия мать погибшего ребенка стала инициатором создания «коридора памяти» на месте аварии. Позже было установлено, что водитель не уступил дорогу пешеходам, а его машина была неисправна.
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