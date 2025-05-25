Убийца экс-советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова использовал при нападении оружие западного производства. Об этом сообщили специалисты национальной полиции Испании, которые занимаются расследованием убийства. По их данным, на месте преступления были обнаружены девять гильз, что говорит о применении современного огнестрельного оружия.
«Анализ найденных гильз и патронов калибра 9х19 мм типа Parabellum позволяет предположить использование мощного и современного западного огнестрельного оружия с большой емкостью магазина», — приводит слова специалистов газета El Pa?s. По словам автором материала, у Портнова не было профессиональных телохранителей, и он лишь иногда прибегал к услугам знакомых для собственной защиты. В настоящее время полиция разыскивает троих подозреваемых — убийцу и двух его сообщников.
Ранее испанские следователи рассматривали несколько версий убийства Андрея Портнова, в том числе возможную связь с конфликтом на Украине, разборки между представителями организованной преступности или вопросы долгов. Портнов был застрелен утром 21 мая возле Американской школы в пригороде Мадрида, когда отвозил детей. По данным полиции, нападавших было два-три человека, они успели скрыться. Сейчас их ищут правоохранители. По словам посла МИД РФ Родиона Мирошника, экс-советник Януковича мог располагать информацией, которая сейчас могла бы быть опасной для главы Украины Владимира Зеленского и его окружения, передает «Общественная служба новостей».
Украинский блогер Анатолий Шарий ранее сообщил, что Портнов на прошлых выходных (17 и 18 мая) посещал Киев. Там он встретился с Зеленским и руководителем его Офиса Андреем Ермаком. Шарий также отметил, что об этой встрече знали некоторые украинские политики.
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