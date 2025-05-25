Афроамериканца ликвидировали при освобождении Константинополя в ДНР. Видео

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При освобождении Константинополя в ДНР ВС РФ обнаружили неожиданного наемника
При освобождении Константинополя в ДНР ВС РФ обнаружили неожиданного наемника Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Афроамериканский наемник, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины, был ликвидирован при освобождении Константинополя в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил командир ударно-тактического отделения группы «Дальневосточные ветра» 29-й Гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток» с позывным Фил. По его словам, присутствие наемника удалось обнаружить во время совместной работы с российскими штурмовыми подразделениями.

«Был один наемник прям явный такой. Была совместная работа с нашими штурмовиками. Константинополь уже забрали. Видимо где-то он там прятался в подвалах и выбежал, его наши разведчики заметили и мы по нему вылетели», — рассказал Фил РИА «Новости». Он отметил, что наемник пытался скрыться от ВС РФ, петляя по городу, однако в итоге, вышел навстречу штурмовикам.

По словам Фила, вражеский боец оказался афроамериканцем, чье появление в зоне боевых действий стало неожиданностью для российских военнослужащих. Он также уточнил, что мужчина был вооружен винтовкой SCAR-L.

Константинополь — это населенный пункт, расположенный в 17 километрах западнее Курахова и в 21 километре севернее Великой Новоселки. В начале марта российские вооруженные силы установили там свой контроль.

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Афроамериканский наемник, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины, был ликвидирован при освобождении Константинополя в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил командир ударно-тактического отделения группы «Дальневосточные ветра» 29-й Гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток» с позывным Фил. По его словам, присутствие наемника удалось обнаружить во время совместной работы с российскими штурмовыми подразделениями. «Был один наемник прям явный такой. Была совместная работа с нашими штурмовиками. Константинополь уже забрали. Видимо где-то он там прятался в подвалах и выбежал, его наши разведчики заметили и мы по нему вылетели», — рассказал Фил РИА «Новости». Он отметил, что наемник пытался скрыться от ВС РФ, петляя по городу, однако в итоге, вышел навстречу штурмовикам. По словам Фила, вражеский боец оказался афроамериканцем, чье появление в зоне боевых действий стало неожиданностью для российских военнослужащих. Он также уточнил, что мужчина был вооружен винтовкой SCAR-L. Константинополь — это населенный пункт, расположенный в 17 километрах западнее Курахова и в 21 километре севернее Великой Новоселки. В начале марта российские вооруженные силы установили там свой контроль.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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