Девять военнослужащих смогут вернуться в Тюмень из украинского плена

Девятерых военных из Тюменской области, которые были захвачены Вооруженными силами Украины, освободили из плена. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.
«В числе освобожденных — девять военнослужащих из Тюменской области. Совсем скоро они будут на родной земле, смогут воссоединиться со своими близкими. Заверяю тех, чьи близкие остаются в плену, — работа продолжается, мы делаем все, чтоб и они вернулись домой», — цитируют уполномоченного по правам человека в Тюменской области Олега Датских в telegram-канале ведомства.
Сейчас освобожденные тюменцы вместе со всей группой находятся в Белоруссии. По приезде в Россию им предстоит реабилитация и прохождение лечения в медицинских учреждениях Минобороны РФ.
Сегодня на родину вернулись еще 303 российских военнослужащих, ранее находившихся в плену на территории, подконтрольной киевскому режиму. Обмен состоялся в рамках российско-украинских договоренностей, достигнутых 16 мая текущего года в Стамбуле. За период с 23 по 25 мая стороны провели обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000», завершив соответствующую процедуру в установленные договоренностями сроки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!