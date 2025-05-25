«Истина посередине»: психолог оценила слова дочери Киркорова в адрес двойняшек Пугачевой и Галкина*

Дочь певца Филиппа Киркорова частично права в оценке ситуации с двойняшеками Аллы Пугачевой и Максима Галкина (признан Минюстом иностранным агентом в РФ), однако правда посередине. Таким мнением в беседе с URA.RU поделилась детский психолог Наталья Наумова. 13-летняя Алла-Виктория заявила, что у Лизы и Гарри Галкиных из-за их загруженности совсем нет детства, а у нее такого нет.
«Истина посередине. При распределении нагрузки надо смотреть на конкретного ребенка, его возможности и уровень развития. Да, конечно, с детьми необходимо заниматься и для воспитания, и для общего развития. Но у ребенка все равно должно оставаться время на ничегонеделание, хотя бы 2-3 часа в день. В это время ребенок может фантазировать, играть, отдыхать, что-то планировать самостоятельно», — поясняет эксперт.
Пугачева и Галкин с самого раннего детства двойняшек не скупились на их развитие и образование. Лиза и Гарри с репетиторами изучают языки, занимаются спортом, музыкой и другими активностями. Пользователи сети отмечают, что двойняшки растут образованными, воспитанными и уважающими взрослых людьми.
Алла-Виктория, которую на днях пользователи вдруг решили сравнить с двойняшками, резко отреагировала на этот комментарий, попросив не сравнивать ее с детьми звездной пары. Девочка активно ведет соцсети и демонстрирует совсем другое поведение: дочь Киркорова растет активным ребенком, который не придерживается порой каких-то правил. За это ее уже критиковали, однако сам звездный певец убежден: лучше дочь пусть сейчас себя так ведет, а в будущем остепенится, а не наоборот.
Психолог Наумова придерживается идеи, что ребенка все-таки нужно организовывать, но с умом. «Если у ребенка совсем нет своего времени, он привыкает жить по тому, что ему говорят. В таком случае они уже не могут сами делать выбор. Как итог: в будущем они вырастают послушными, „удобными“ людьми, но при этом зачастую проживают не свою жизнь, а действуют по, так скажем, указанию начала родителей, потом супругов, работодателей и так далее. Важно обязательно сделать так, чтобы у ребенка были интересные кружки, которые он выберет сам и будет посещать не потому, что „надо“, а потому что хочет», — резюмировала эксперт.
Напомним, Филипп Киркоров растит дочь и сына Мартина, которых родила суррогатная мать. Такая же ситуация у Аллы Пугачевой и ее мужа-комика. Старшую дочь Кристину Орбакайте бывшая примадонна рожала сама.
(* признан Минюстом иностранным агентом в РФ)
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