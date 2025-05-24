Тюменская прокуратура контролирует устранение аварии, лишившей света 9 поселений

Прокуратура Тюменской области взяла на контроль устранение последствий аварийного отключения электроэнергии в Уватском районе, которое оставило без света тысячи тюменцев. Авария произошла из-за налипания на электросети мокрого снега.
«Прокуратура Тюменской области контролирует устранение причин аварийного отключения электроэнергии в Уватском районе. 25 мая 2025 года из-за выпадения мокрого снега и налипания его на проводах произошло аварийное отключение электроэнергии в ряде населенных пунктов Уватского района», — написано в telegram-канале ведомства.
Прокурор Уватского райна проконтролирует своевременное устранение причин аварии и обеспечение жителей электроэнергией. Надзорное ведомство держит ситуацию под контролем и намерено следить за оперативностью восстановления электроснабжения в пострадавших населенных пунктах. В случае выявления нарушений законодательства будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.
В Тюменской области произошло полное аварийное отключение электричества в семи поселениях: Алымка, Красный Яр, Горнослинкино, Першино, Осинник, Солянка, Ищик. Их суммарное население составляет 2093 человека. Также частично света лишились село Демьянское и поселок Туртас.
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