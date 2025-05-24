Десятки пленных бойцов ВС РФ возвращаются в Свердловскую область

В Свердловскую область возвращаются 31 военнослужащий, ранее находившийся в плену, благодаря проведенному обмену между Россией и Украиной. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.
«А у нас большая радость в 31 семье. Столько ребят мы ждем в Свердловскую область. Трое вернутся в Новоуральск, по двое — в Нижний Тагил и Арамиль. Еще долгожданные встречи предстоят в Новолялинском и Красноуфимском, Режевском и Артемовском (областях), Ревде, Березовском, Тавде и других городах. Впервые много ребят вернется в Екатеринбург», — написала Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Также она выразила надежду, чтобы все бойцы из Свердловской области вернулись. Всего из плена вернулось 880 военнослужащих.
Ранее, после обмена пленными между Россией и Украиной 6 мая, в Свердловскую область уже возвращались четверо военнослужащих, находившихся в украинском плену. Тогда уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова сообщала, что бойцы проходили реабилитацию в Подмосковье перед возвращением домой. Всего в результате того обмена обе стороны передали друг другу по 205 человек.
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