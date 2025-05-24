24 мая 2025

В Тюменской области устранена авария, оставившая без света тысячи жителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Свет вернулся во все девять поселений
Свет вернулся во все девять поселений Фото:

В Уватском районе Тюменской области полностью устранили аварию, вызванную налипанием мокрого снега на провода. Свет возвращен во все девять населенных пунктов, сообщили в информационном центре правительства региона.

«В Уватском районе полностью восстановлено электроснабжение Ряд населенных пунктов в муниципалитете был обесточен из-за ветра и мокрого снега. Восстановительные работы завершены», — написано в telegram-канале ведомства.

Глава Уватского района Вячеслав Елизаров выразил благодарность сотрудникам АО «Россети» и АО «СУЭНКО». Они оперативно устранили проблему и слаженно работали для восстановления электроснабжения.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области произошло полное аварийное отключение электричества в семи поселениях: Алымка, Красный Яр, Горнослинкино, Першино, Осинник, Солянка, Ищик. Их суммарное население составляет 2093 человека. Также частично света лишились село Демьянское и поселок Туртас.

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В Уватском районе Тюменской области полностью устранили аварию, вызванную налипанием мокрого снега на провода. Свет возвращен во все девять населенных пунктов, сообщили в информационном центре правительства региона. «В Уватском районе полностью восстановлено электроснабжение Ряд населенных пунктов в муниципалитете был обесточен из-за ветра и мокрого снега. Восстановительные работы завершены», — написано в telegram-канале ведомства. Глава Уватского района Вячеслав Елизаров выразил благодарность сотрудникам АО «Россети» и АО «СУЭНКО». Они оперативно устранили проблему и слаженно работали для восстановления электроснабжения. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области произошло полное аварийное отключение электричества в семи поселениях: Алымка, Красный Яр, Горнослинкино, Першино, Осинник, Солянка, Ищик. Их суммарное население составляет 2093 человека. Также частично света лишились село Демьянское и поселок Туртас.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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