В Тюменской области устранена авария, оставившая без света тысячи жителей

В Уватском районе Тюменской области полностью устранили аварию, вызванную налипанием мокрого снега на провода. Свет возвращен во все девять населенных пунктов, сообщили в информационном центре правительства региона.
«В Уватском районе полностью восстановлено электроснабжение Ряд населенных пунктов в муниципалитете был обесточен из-за ветра и мокрого снега. Восстановительные работы завершены», — написано в telegram-канале ведомства.
Глава Уватского района Вячеслав Елизаров выразил благодарность сотрудникам АО «Россети» и АО «СУЭНКО». Они оперативно устранили проблему и слаженно работали для восстановления электроснабжения.
Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области произошло полное аварийное отключение электричества в семи поселениях: Алымка, Красный Яр, Горнослинкино, Першино, Осинник, Солянка, Ищик. Их суммарное население составляет 2093 человека. Также частично света лишились село Демьянское и поселок Туртас.
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