Будут судить за стикер: задержанный в Екатеринбурге активист «Яблока» вышел из полиции

В Екатеринбурге на участника «Вечера писем политзаключенным», заместителя председателя свердловского молодежного отделения партии «Яблоко» Егора Ткаченко составили административный протокол по статье о «пропаганде ЛГБТ*». По его словам, все из-за отправленного им в чат стикера с изображением порноактера и героя интернет-мемов, рассказал Ткаченко в своем telegram-канале.
«На меня составлен административный протокол по ч 3. статьи 6.21 КОАП РФ („Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений“ — прим. ред.) за стикер с героем гачимучи-мемов Билли Херрингтоном в чате либертарианцев», — написал активист. Вместе с Ткаченко без составления протоколов были освобождены почти все задержанные на мероприятии, кроме руководителя свердловского отделения «Яблока» Максима Петлина.
Силовики задержали их (всего 10 человек) днем 25 мая. По версии правоохранителям, молодежь выражает поддержку террористам, называя их «политическими заключенными» и оказывая им помощь.
*движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено на ее территории.
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