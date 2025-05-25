Reuters: Украина подверглась сильнейшей атаке с начала СВО

Украина подверглась самой масштабной воздушной атаке с начала специальной военной операции в ночь на 25 мая. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои подсчеты.
«В ночь на 25 мая Украина подверглась крупнейшей воздушной атаке с начала конфликта», — пишет Reuters. Там же отметили, что в результате 12 погибших и 60 раненых.
В ночь с 24 на 25 мая на территории Украины были зафиксированы взрывы в Одессе, Киеве и Днепропетровской области. По информации агентства Reuters, атакам также подверглись Харьков, Николаев и Тернополь.
В Минобороны подчеркнули, что целью стали исключительно объекты украинского военно-промышленного комплекса и связанные с ними инфраструктурные объекты. Для ударов использовались средства морского, воздушного и наземного базирования, а также беспилотники. Среди уничтоженных объектов названы центры радиотехнической разведки и спутниковой связи, а также предприятия ВПК, выпускающие компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные дроны.
В свою очередь, этой ночью российские регионы вновь подверглись атаке украинских беспилотников. В частности, от обстрела ВСУ пострадали Московская, Тверская, Липецкая и Тульская область. В Курской области несколько раз объявлялась ракетная опасность.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.