Reuters: Украина подверглась сильнейшей атаке с начала СВО

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Украина подверглась сильнейшей атаке с начала СВО, заявил Reuters
Украина подверглась сильнейшей атаке с начала СВО, заявил Reuters Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина подверглась самой масштабной воздушной атаке с начала специальной военной операции в ночь на 25 мая. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои подсчеты.

«В ночь на 25 мая Украина подверглась крупнейшей воздушной атаке с начала конфликта», — пишет Reuters. Там же отметили, что в результате 12 погибших и 60 раненых.

В ночь с 24 на 25 мая на территории Украины были зафиксированы взрывы в Одессе, Киеве и Днепропетровской области. По информации агентства Reuters, атакам также подверглись Харьков, Николаев и Тернополь.

В Минобороны подчеркнули, что целью стали исключительно объекты украинского военно-промышленного комплекса и связанные с ними инфраструктурные объекты. Для ударов использовались средства морского, воздушного и наземного базирования, а также беспилотники. Среди уничтоженных объектов названы центры радиотехнической разведки и спутниковой связи, а также предприятия ВПК, выпускающие компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные дроны.

В свою очередь, этой ночью российские регионы вновь подверглись атаке украинских беспилотников. В частности, от обстрела ВСУ пострадали Московская, Тверская, Липецкая и Тульская область. В Курской области несколько раз объявлялась ракетная опасность. 

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Украина подверглась самой масштабной воздушной атаке с начала специальной военной операции в ночь на 25 мая. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои подсчеты. «В ночь на 25 мая Украина подверглась крупнейшей воздушной атаке с начала конфликта», — пишет Reuters. Там же отметили, что в результате 12 погибших и 60 раненых. В ночь с 24 на 25 мая на территории Украины были зафиксированы взрывы в Одессе, Киеве и Днепропетровской области. По информации агентства Reuters, атакам также подверглись Харьков, Николаев и Тернополь. В Минобороны подчеркнули, что целью стали исключительно объекты украинского военно-промышленного комплекса и связанные с ними инфраструктурные объекты. Для ударов использовались средства морского, воздушного и наземного базирования, а также беспилотники. Среди уничтоженных объектов названы центры радиотехнической разведки и спутниковой связи, а также предприятия ВПК, выпускающие компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные дроны. В свою очередь, этой ночью российские регионы вновь подверглись атаке украинских беспилотников. В частности, от обстрела ВСУ пострадали Московская, Тверская, Липецкая и Тульская область. В Курской области несколько раз объявлялась ракетная опасность. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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