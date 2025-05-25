В Италии призвали не отказываться от Ватикана как места диалога по Украине

Ватикан может стать площадкой для заключительного этапа мирных переговоров по ситуации на Украине. Об этом сообщил глава МИД Италии и вице-премьер Антонио Таяни в интервью газете Corriere della Sera.
«Открытый канал с Ватиканом не должен быть сожжен. Такое место проведения мирных переговоров может оказаться подходящим в конце переговорного пути, а не в его начале», — сказал Таяни в беседе с изданием. По его словам, открытый канал с Ватиканом не должен быть закрыт, поскольку такой формат может оказаться востребованным на финальной стадии урегулирования конфликта.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что организация второго этапа переговоров между Россией и Украиной на территории Ватикана представляется маловероятной. По его словам, использование католической площадки для диалога между двумя преимущественно православными государствами выглядит не вполне уместно. Лавров также отметил, что сам Ватикан, вероятно, столкнется с определенными неудобствами в случае необходимости принимать делегации от России и Украины, передает телеканал 360.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.