25 мая 2025

В Белгородской области поезд наехал на взрывное устройство. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Повреждена контактная сеть железнодорожного пути
Повреждена контактная сеть железнодорожного пути Фото:

Железнодорожный состав в Белгородской области наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами, в результате чего произошел взрыв. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем telegram-канале, в результате инцидента никто не пострадал, однако повреждена контактная сеть железнодорожного пути.

Новооскольский округ Белгородской области
Новооскольский округ Белгородской области
Фото:

«По предварительной информации, железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами. В результате произошел взрыв. Пострадавших нет. Повреждена контактная сеть железнодорожного пути. Движение поездов временно приостановлено. На месте работают все оперативные службы. Информация уточняется», — написал Гладков.

По уточненным данным, после происшествия движение поездов по поврежденному участку было временно приостановлено. На месте инцидента работают оперативные службы, которые занимаются устранением последствий взрыва и выяснением всех обстоятельств случившегося. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются, дополнительная информация будет предоставлена позднее.

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Железнодорожный состав в Белгородской области наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами, в результате чего произошел взрыв. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем telegram-канале, в результате инцидента никто не пострадал, однако повреждена контактная сеть железнодорожного пути. «По предварительной информации, железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами. В результате произошел взрыв. Пострадавших нет. Повреждена контактная сеть железнодорожного пути. Движение поездов временно приостановлено. На месте работают все оперативные службы. Информация уточняется», — написал Гладков. По уточненным данным, после происшествия движение поездов по поврежденному участку было временно приостановлено. На месте инцидента работают оперативные службы, которые занимаются устранением последствий взрыва и выяснением всех обстоятельств случившегося. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются, дополнительная информация будет предоставлена позднее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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