В Курганской области подвели итоги праймериз «Единой России»

Стали известны лидеры голосования
новость из сюжетаПраймериз «Единой России» в Курганской области
Предварительное голосование завершилось в партии «Единая Россия» в Курганской области. Об этом сообщается на сайте праймериз ЕР.
«Предварительное голосование завершено. Объявлены результаты по округам», — написано на сайте ЕР.
Лидеры праймериз:
- Владимир Семенов (1093 голоса) и Юрий Черкащенко (752 голоса)
- Татьяна Хильчук (1569 голосов) и Александр Пылков (753 голоса)
- Дмитрий Фролов (1783 голоса) и Мария Юминова (632 голоса)
- Евгений Сергеев (717 голосов) и Ольга Дружинина (521 голос)
- Роман Романович (1100 голосов) и Никита Курбаченков (807 голосов)
- Игорь Прозоров (1174 голоса) и Дмитрий Жуковский (844 голоса)
- Валерий Порубов (1644 голоса) и Евгений Нестеров (1108 голосов)
- Сергей Нелюбин (1346 голосов) и Сергей Максимов (1002 голоса)
- Федор Ярославцев (1271 голос) и Сергей Парышев (927 голосов)
- Александр Черняк (1305 голосов) и Ольга Баланчук (901 голос)
- Алексей Маркин (1052 голоса) и Вадим Шумков (830 голосов)
- Максим Харлов (1075 голосов) и Роман Хохлов (772 голоса)
- Александр Обласов (1429 голосов) и Олег Попов (1080 голосов)
- Сергей Муратов (2878 голосов) и Марат Исламов (2026 голосов)
- Владимир Казаков (2285 голосов) и Алексей Кубасов (803 голоса)
- Дмитрий Ильтяков (2138 голосов) и Олег Логинов (862 голоса)
- Евгений Кафеев (1709 голосов) и Вячеслав Немиров (1171 голос)
Ранее праймериз «Единой России» в Курганской области 2025 года официально завершился. За кандидатов, которые будут участвовать в выборах в окружные и областную думы, проголосовало 58 000 избирателей, почти 10% электората. Конкурс на предварительном голосовании был высок — почти шесть претендентов на место.
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