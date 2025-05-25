25 мая 2025
24 мая 2025

В Курганской области подвели итоги праймериз «Единой России»

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Стали известны лидеры голосования
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Праймериз «Единой России» в Курганской области

Предварительное голосование завершилось в партии «Единая Россия» в Курганской области. Об этом сообщается на сайте праймериз ЕР.

«Предварительное голосование завершено. Объявлены результаты по округам», — написано на сайте ЕР.

Лидеры праймериз:

  • Владимир Семенов (1093 голоса) и Юрий Черкащенко (752 голоса)
  • Татьяна Хильчук (1569 голосов) и Александр Пылков (753 голоса)
  • Дмитрий Фролов (1783 голоса) и Мария Юминова (632 голоса)
  • Евгений Сергеев (717 голосов) и Ольга Дружинина (521 голос)
  • Роман Романович (1100 голосов) и Никита Курбаченков (807 голосов)
  • Игорь Прозоров (1174 голоса) и Дмитрий Жуковский (844 голоса)
  • Валерий Порубов (1644 голоса) и Евгений Нестеров (1108 голосов)
  • Сергей Нелюбин (1346 голосов) и Сергей Максимов (1002 голоса)
  • Федор Ярославцев (1271 голос) и Сергей Парышев (927 голосов)
  • Александр Черняк (1305 голосов) и Ольга Баланчук (901 голос)
  • Алексей Маркин (1052 голоса) и Вадим Шумков (830 голосов)
  • Максим Харлов (1075 голосов) и Роман Хохлов (772 голоса)
  • Александр Обласов (1429 голосов) и Олег Попов (1080 голосов)
  • Сергей Муратов (2878 голосов) и Марат Исламов (2026 голосов)
  • Владимир Казаков (2285 голосов) и Алексей Кубасов (803 голоса)
  • Дмитрий Ильтяков (2138 голосов) и Олег Логинов (862 голоса)
  • Евгений Кафеев (1709 голосов) и Вячеслав Немиров (1171 голос)

Ранее праймериз «Единой России» в Курганской области 2025 года официально завершился. За кандидатов, которые будут участвовать в выборах в окружные и областную думы, проголосовало 58 000 избирателей, почти 10% электората. Конкурс на предварительном голосовании был высок — почти шесть претендентов на место.

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Предварительное голосование завершилось в партии «Единая Россия» в Курганской области. Об этом сообщается на сайте праймериз ЕР. «Предварительное голосование завершено. Объявлены результаты по округам», — написано на сайте ЕР. Лидеры праймериз: Ранее праймериз «Единой России» в Курганской области 2025 года официально завершился. За кандидатов, которые будут участвовать в выборах в окружные и областную думы, проголосовало 58 000 избирателей, почти 10% электората. Конкурс на предварительном голосовании был высок — почти шесть претендентов на место.
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© Служба новостей «URA.RU»
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