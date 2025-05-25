25 мая 2025
24 мая 2025

Смена поколений или борьба старожилов: как праймериз меняет политический ландшафт Курганской области

В Курганской области завершилось предварительное голосование ЕР
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В праймериз ЕР приняли участие почти 60 тысяч курганцев
В праймериз ЕР приняли участие почти 60 тысяч курганцев Фото:
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Праймериз «Единой России» в Курганской области

Праймериз «Единой России» в Курганской области 2025 года официально завершился. За кандидатов, которые будут участвовать в выборах в окружные и областную думы, проголосовало 58 000 избирателей, почти 10% электората. Конкурс на предварительном голосовании был высок — почти шесть претендентов на место, при этом в борьбу включились как опытные депутаты, так и новые лица — участники СВО, бизнесмены и общественники. URA.RU проанализировало, насколько обновился состав кандидатов, кто из ветеранов потерял позиции, а кто сумел удержаться.

Удивительные профессии — кто пошел на праймериз 

Всего на праймериз было зарегистрировано 395 кандидатов, из которых около 60% составили новые лица. Большинство участников праймериз «Единой России» — муниципальные служащие и чиновники. Но среди кандидатов были и яркие личности с необычными профессиями. Например, военный комиссар Далматовского района Сергей Захаров, руководитель отдела ЗАГС Притобольного округа Анастасия Исакова и студентка медколледжа Софья Козина, решившая попробовать себя в политике в 22 года. Удивил политическими амбициями управляющий филиалом ритуальной службы «Реквием» в Катайске и депутат муниципального уровня Константин Поспелов.

Опытные депутаты, потерявшие позиции

Несмотря на общее обновление, ряд известных депутатов и политиков рискуют не сохранить свои позиции в думе. Среди них — Константин Гладковский, многолетний депутат с сильными связями в ветеранской среде, который столкнулся с судебными тяжбами и потерей поддержки коллег. Другие опытные депутаты, такие как врач Гиви

Сепиашвили и глава Соцфонда Вадим Шумков (оба являются депутатами с 2020 года), были по сути техническими кандидатами на праймериз. «Даже если они пройдут на праймериз их дальнейшая политическая карьера завершена. Сепиашвили не имеет поддержки правительства, а Шумкову запретило идти в большую политику московское руководство Соцфонда», — утверждают источники. 

Сразу несколько политологов поделились с URA.RU мнением, что у потери позиций курганских политиков есть причины. Например, различные конфликты и борьба за влияние. «Некоторые ветераны оказались в оппозиции к новым группам влияния, что негативно сказалось на их шансах. В целом, этот процесс можно рассматривать как естественную ротацию кадров, необходимую для обновления политической системы», — считают эксперты.

Популярные депутаты

В то же время, ряд опытных и влиятельных политиков сумел не только сохранить свои позиции, но и укрепить их. Дмитрий Ильтяков, связанный с крупным бизнесом и имеющий сильную поддержку в регионе, по предварительным данным, лидирует в новом для него округе. «Ильтяков всегда шел по округу №5 в Заозерном. Но в этот раз он пошел по округу №16 — Макушинский (Макушинский, Мокроусовский, Петуховский, Частоозерский районы). Несмотря на то, что округ относительно новый, Ильтякова там поддержали. Он ездил и активно общался с людьми, вникал в их проблемы. Более того, он вывозил их к себе в лагерь, и устраивал для пенсионеров каникулы. Люди ценят внимание и отношение», — говорят инсайдеры.

Сергей Муратов, сенатор и зампредседателя комиссии по обороне Совета Федерации, также сохраняет высокий рейтинг благодаря активной работе с округом, благотворительности и поддержке оборонных предприятий. Татьяна Хильчук пользуется поддержкой партии и имеет хорошие позиции в Центральном округе Кургана, работая с населением. Ее активность и связи с электоратом помогают ей удерживать лидерство.

Также, по предварительным данным, действующие депутаты-лидеры:

Дмитрий Фролов — спикер Курганской областной думы

Родион Вяткин — руководитель регионального исполкома ЕР;

Андрей Шиншин — гендир «КурганТрубоПроводСтрой»;

Ольга Баланчук — педагог-организатор «Гимназии №48»;

Александр Черняк — гендир «Габилгы МобиДик»;

Максим Харлов — гендир ОАО «Заурал-Лес»;

Александр Обласов — начальник СППК «Возрождение»;

Марат Исламов — гендир «Кургансемена»;

Владимир Казаков — гендир «Варгашинсаого завода противопожарного и специального оборудования»;

Олег Логинов — директор компании «Логиново»;

Сергей Максимов — директор «Дворца культуры» в Шадринске;

Евгений Кафеев — депутат Курганской областной думы;

Олег Попов — гендиректор «Газпром газораспределение Курган»;

Роман Хохлов — начальник отделения Соцфонда в Юргамыше.

Новички, получившие поддержку:

Игорь Прозоров — спикер Курганской городской думы;

Александр Пылков — участник СВО;

Дмитрий Исаев — участник СВО, эксперт Управления внутренней политики;

Сергей Парышев — исполнительный директор ЗАО «Курганстальмост»;

Ольга Дружинина — гендиректор ООО «Вита»;

Юрий Черкащенко — председатель организации ветеранов;

Роман Романович — бизнесмен;

Алексей Маркин — директор по развитию такси «Максим».

«Одним из главных толчков для изменений самой партии ЕР стала усталость избирателей от традиционных политиков и желание видеть в думе новых, более динамичных и близких к реальным проблемам людей», — таким мнением делятся с URA.RU политологи.

Выборы в Курганскую областную думу пройдут 14 сентября 2025 года. Избирателям предстоит выбрать 34 депутата.

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Праймериз «Единой России» в Курганской области 2025 года официально завершился. За кандидатов, которые будут участвовать в выборах в окружные и областную думы, проголосовало 58 000 избирателей, почти 10% электората. Конкурс на предварительном голосовании был высок — почти шесть претендентов на место, при этом в борьбу включились как опытные депутаты, так и новые лица — участники СВО, бизнесмены и общественники. URA.RU проанализировало, насколько обновился состав кандидатов, кто из ветеранов потерял позиции, а кто сумел удержаться. Удивительные профессии — кто пошел на праймериз  Всего на праймериз было зарегистрировано 395 кандидатов, из которых около 60% составили новые лица. Большинство участников праймериз «Единой России» — муниципальные служащие и чиновники. Но среди кандидатов были и яркие личности с необычными профессиями. Например, военный комиссар Далматовского района Сергей Захаров, руководитель отдела ЗАГС Притобольного округа Анастасия Исакова и студентка медколледжа Софья Козина, решившая попробовать себя в политике в 22 года. Удивил политическими амбициями управляющий филиалом ритуальной службы «Реквием» в Катайске и депутат муниципального уровня Константин Поспелов. Опытные депутаты, потерявшие позиции Несмотря на общее обновление, ряд известных депутатов и политиков рискуют не сохранить свои позиции в думе. Среди них — Константин Гладковский, многолетний депутат с сильными связями в ветеранской среде, который столкнулся с судебными тяжбами и потерей поддержки коллег. Другие опытные депутаты, такие как врач Гиви Сепиашвили и глава Соцфонда Вадим Шумков (оба являются депутатами с 2020 года), были по сути техническими кандидатами на праймериз. «Даже если они пройдут на праймериз их дальнейшая политическая карьера завершена. Сепиашвили не имеет поддержки правительства, а Шумкову запретило идти в большую политику московское руководство Соцфонда», — утверждают источники.  Сразу несколько политологов поделились с URA.RU мнением, что у потери позиций курганских политиков есть причины. Например, различные конфликты и борьба за влияние. «Некоторые ветераны оказались в оппозиции к новым группам влияния, что негативно сказалось на их шансах. В целом, этот процесс можно рассматривать как естественную ротацию кадров, необходимую для обновления политической системы», — считают эксперты. Популярные депутаты В то же время, ряд опытных и влиятельных политиков сумел не только сохранить свои позиции, но и укрепить их. Дмитрий Ильтяков, связанный с крупным бизнесом и имеющий сильную поддержку в регионе, по предварительным данным, лидирует в новом для него округе. «Ильтяков всегда шел по округу №5 в Заозерном. Но в этот раз он пошел по округу №16 — Макушинский (Макушинский, Мокроусовский, Петуховский, Частоозерский районы). Несмотря на то, что округ относительно новый, Ильтякова там поддержали. Он ездил и активно общался с людьми, вникал в их проблемы. Более того, он вывозил их к себе в лагерь, и устраивал для пенсионеров каникулы. Люди ценят внимание и отношение», — говорят инсайдеры. Сергей Муратов, сенатор и зампредседателя комиссии по обороне Совета Федерации, также сохраняет высокий рейтинг благодаря активной работе с округом, благотворительности и поддержке оборонных предприятий. Татьяна Хильчук пользуется поддержкой партии и имеет хорошие позиции в Центральном округе Кургана, работая с населением. Ее активность и связи с электоратом помогают ей удерживать лидерство. Также, по предварительным данным, действующие депутаты-лидеры: Дмитрий Фролов — спикер Курганской областной думы Родион Вяткин — руководитель регионального исполкома ЕР; Андрей Шиншин — гендир «КурганТрубоПроводСтрой»; Ольга Баланчук — педагог-организатор «Гимназии №48»; Александр Черняк — гендир «Габилгы МобиДик»; Максим Харлов — гендир ОАО «Заурал-Лес»; Александр Обласов — начальник СППК «Возрождение»; Марат Исламов — гендир «Кургансемена»; Владимир Казаков — гендир «Варгашинсаого завода противопожарного и специального оборудования»; Олег Логинов — директор компании «Логиново»; Сергей Максимов — директор «Дворца культуры» в Шадринске; Евгений Кафеев — депутат Курганской областной думы; Олег Попов — гендиректор «Газпром газораспределение Курган»; Роман Хохлов — начальник отделения Соцфонда в Юргамыше. Новички, получившие поддержку: Игорь Прозоров — спикер Курганской городской думы; Александр Пылков — участник СВО; Дмитрий Исаев — участник СВО, эксперт Управления внутренней политики; Сергей Парышев — исполнительный директор ЗАО «Курганстальмост»; Ольга Дружинина — гендиректор ООО «Вита»; Юрий Черкащенко — председатель организации ветеранов; Роман Романович — бизнесмен; Алексей Маркин — директор по развитию такси «Максим». «Одним из главных толчков для изменений самой партии ЕР стала усталость избирателей от традиционных политиков и желание видеть в думе новых, более динамичных и близких к реальным проблемам людей», — таким мнением делятся с URA.RU политологи. Выборы в Курганскую областную думу пройдут 14 сентября 2025 года. Избирателям предстоит выбрать 34 депутата.
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