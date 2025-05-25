25 мая 2025

Какие выплаты ждут россиян на День защиты детей 1 июня

Депутат Говырин: с июня увеличатся выплаты на детей
© Служба новостей «URA.RU»
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Некоторые семьи получат повышенные детские выплаты с июня
Некоторые семьи получат повышенные детские выплаты с июня Фото:

С 1 июня 2025 года часть российских семей сможет рассчитывать на увеличение выплат на детей в рамках ежегодного перерасчета единого пособия при ухудшении финансового положения. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Говырин.

«С 1 июня 2025 года российские семьи, чье материальное положение ухудшилось, могут получить увеличенные детские выплаты. Это предусмотрено механизмом ежегодного перерасчета единого пособия, которое выплачивается родителям, опекунам и усыновителям детей до 17 лет, а также беременным женщинам, вставшим на учет на ранних сроках», — сказал Говырин. Его слова передает РИА Новости.

Размер выплаты зависит от среднего дохода на одного члена семьи. Он может составлять 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка. Размер выплаты может быть увеличен при подтверждении снижения доходов семьи — например, из-за потери работы или изменения состава семьи. 

Парламентарий уточнил, что сами пособия не повышаются автоматически летом — базовый размер рассчитывается от прожиточного минимума, обновленного в январе. Однако при переоформлении соцзащита может повысить выплату, если текущие доходы семьи стали ниже. Для этого необходимо предоставить актуальные сведения и подтверждающие документы, при этом дополнительное заявление не требуется.

Еще несколько законов вступят в силу с 1 июня. Среди них уже анонсировали повышение пенсий и выплат, контроль за переводами и другие.  Подробнее — в материале URA.RU. 

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С 1 июня 2025 года часть российских семей сможет рассчитывать на увеличение выплат на детей в рамках ежегодного перерасчета единого пособия при ухудшении финансового положения. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Говырин. «С 1 июня 2025 года российские семьи, чье материальное положение ухудшилось, могут получить увеличенные детские выплаты. Это предусмотрено механизмом ежегодного перерасчета единого пособия, которое выплачивается родителям, опекунам и усыновителям детей до 17 лет, а также беременным женщинам, вставшим на учет на ранних сроках», — сказал Говырин. Его слова передает РИА Новости. Размер выплаты зависит от среднего дохода на одного члена семьи. Он может составлять 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка. Размер выплаты может быть увеличен при подтверждении снижения доходов семьи — например, из-за потери работы или изменения состава семьи.  Парламентарий уточнил, что сами пособия не повышаются автоматически летом — базовый размер рассчитывается от прожиточного минимума, обновленного в январе. Однако при переоформлении соцзащита может повысить выплату, если текущие доходы семьи стали ниже. Для этого необходимо предоставить актуальные сведения и подтверждающие документы, при этом дополнительное заявление не требуется. Еще несколько законов вступят в силу с 1 июня. Среди них уже анонсировали повышение пенсий и выплат, контроль за переводами и другие.  Подробнее — в материале URA.RU. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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