22 мая 2025

В Екатеринбург не могут прилететь самолеты из Москвы из-за атаки дронов

© Служба новостей «URA.RU»
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Задержка самолетов доходит до пяти часов
Задержка самолетов доходит до пяти часов Фото:

В аэропорт Кольцово не могут прилететь три рейса из Москвы. Всему виной атака украинских дронов на столицу России, которая идет с вечера 22 мая. Информация о задержке самолетов появилась на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта.

Рейс «Уральских авиалиний» U6-265 должен был сесть в Екатеринбурге еще в 02:00 23 мая. Однако из-за атаки дронов самолет пришлось перенести, из-за чего он до сих пор не зашел на посадку. Следом задерживается борт авиакомпании «Победа». Рейс DP-403 должен был отправиться в столицу Урала еще ночью 22 мая. Ориентировочно, самолет должен прилететь в Екатеринбург в 08:00 23 мая. Последним задерживается рейс от «Уральских авиалиний» под номером U6-271. Борт должен был прилететь в Кольцово в 04:15 23 мая, однако его вылет был перенесен. По информации с онлайн-табло, самолет должен сесть в Екатеринбурге в 09:15.

Ранее в екатеринбургском аэропорту уже происходили массовые задержки и отмены рейсов, в том числе в Москву из-за атаки украинских БПЛА. Также в конце апреля вылет в Шарм-Эль-Шейх из Кольцово о ткладывался почти на девять часов.

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В аэропорт Кольцово не могут прилететь три рейса из Москвы. Всему виной атака украинских дронов на столицу России, которая идет с вечера 22 мая. Информация о задержке самолетов появилась на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта. Рейс «Уральских авиалиний» U6-265 должен был сесть в Екатеринбурге еще в 02:00 23 мая. Однако из-за атаки дронов самолет пришлось перенести, из-за чего он до сих пор не зашел на посадку. Следом задерживается борт авиакомпании «Победа». Рейс DP-403 должен был отправиться в столицу Урала еще ночью 22 мая. Ориентировочно, самолет должен прилететь в Екатеринбург в 08:00 23 мая. Последним задерживается рейс от «Уральских авиалиний» под номером U6-271. Борт должен был прилететь в Кольцово в 04:15 23 мая, однако его вылет был перенесен. По информации с онлайн-табло, самолет должен сесть в Екатеринбурге в 09:15. Ранее в екатеринбургском аэропорту уже происходили массовые задержки и отмены рейсов, в том числе в Москву из-за атаки украинских БПЛА. Также в конце апреля вылет в Шарм-Эль-Шейх из Кольцово о ткладывался почти на девять часов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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