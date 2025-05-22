В Екатеринбург не могут прилететь самолеты из Москвы из-за атаки дронов

В аэропорт Кольцово не могут прилететь три рейса из Москвы. Всему виной атака украинских дронов на столицу России, которая идет с вечера 22 мая. Информация о задержке самолетов появилась на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта.
Рейс «Уральских авиалиний» U6-265 должен был сесть в Екатеринбурге еще в 02:00 23 мая. Однако из-за атаки дронов самолет пришлось перенести, из-за чего он до сих пор не зашел на посадку. Следом задерживается борт авиакомпании «Победа». Рейс DP-403 должен был отправиться в столицу Урала еще ночью 22 мая. Ориентировочно, самолет должен прилететь в Екатеринбург в 08:00 23 мая. Последним задерживается рейс от «Уральских авиалиний» под номером U6-271. Борт должен был прилететь в Кольцово в 04:15 23 мая, однако его вылет был перенесен. По информации с онлайн-табло, самолет должен сесть в Екатеринбурге в 09:15.
Ранее в екатеринбургском аэропорту уже происходили массовые задержки и отмены рейсов, в том числе в Москву из-за атаки украинских БПЛА. Также в конце апреля вылет в Шарм-Эль-Шейх из Кольцово о ткладывался почти на девять часов.
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