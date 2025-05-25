25 мая 2025

Россиянам напомнили о четырехдневных выходных в июне

Депутат Нилов: россиян ждут четырехдневные выходные с 12 по 15 июля
© Служба новостей «URA.RU»
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Выходные выпадают на 12, 13, 14 и 15 июня
Выходные выпадают на 12, 13, 14 и 15 июня Фото:

Россиян ожидают длинные выходные с 12 по 15 июня благодаря переносу выходного дня с 8 марта. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР).

«В этом году 8 марта у нас совпало с субботой, выходным днем, поэтому выходной переносится на 13 июня. У нас получаются выходные дни 12, 13, 14 и 15 июня», — рассказал Ярослав Нилов в беседе с РИА Новости. Он отметил, что решение о переносе было принято заранее.

По словам Нилова, соответствующее постановление было утверждено правительством еще в прошлом году. Причиной послужило совпадение Международного женского дня с субботой, что по закону позволяет перенести нерабочий праздничный день на другой календарный день. Таким образом, россияне смогут воспользоваться четырьмя подряд выходными в июне.

Руководитель направления по работе с ключевыми клиентами сервиса «Авито Работа» Анна Осьмак сообщила, что в июне жители России будут трудиться 19 дней, а выходных в этом месяце предусмотрено 11. Она отметила, что июнь не является оптимальным временем для оформления отпуска, поскольку количество рабочих дней в этом месяце меньше по сравнению с другими периодами года. Осьмак подчеркнула, что сотрудникам с пятидневной рабочей неделей следует учитывать: если взять несколько дней отпуска в июне, это может повлиять на размер ежемесячной заработной платы, передает RT.

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Россиян ожидают длинные выходные с 12 по 15 июня благодаря переносу выходного дня с 8 марта. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР). «В этом году 8 марта у нас совпало с субботой, выходным днем, поэтому выходной переносится на 13 июня. У нас получаются выходные дни 12, 13, 14 и 15 июня», — рассказал Ярослав Нилов в беседе с РИА Новости. Он отметил, что решение о переносе было принято заранее. По словам Нилова, соответствующее постановление было утверждено правительством еще в прошлом году. Причиной послужило совпадение Международного женского дня с субботой, что по закону позволяет перенести нерабочий праздничный день на другой календарный день. Таким образом, россияне смогут воспользоваться четырьмя подряд выходными в июне. Руководитель направления по работе с ключевыми клиентами сервиса «Авито Работа» Анна Осьмак сообщила, что в июне жители России будут трудиться 19 дней, а выходных в этом месяце предусмотрено 11. Она отметила, что июнь не является оптимальным временем для оформления отпуска, поскольку количество рабочих дней в этом месяце меньше по сравнению с другими периодами года. Осьмак подчеркнула, что сотрудникам с пятидневной рабочей неделей следует учитывать: если взять несколько дней отпуска в июне, это может повлиять на размер ежемесячной заработной платы, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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