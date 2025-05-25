25 мая 2025
24 мая 2025

Единороссы ЯНАО подвели итоги праймериз

В ЯНАО подвели итоги предварительного голосования «Единой России»
© Служба новостей «URA.RU»
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Результаты ПГ ЕР в ЯНАО оказались ожидаемыми
Результаты ПГ ЕР в ЯНАО оказались ожидаемыми Фото:
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Выборы в ЯНАО в 2025 году

Ямальское региональное отделение всероссийской политической партии «Единая Россия» подвело итоги предварительного голосования. Как следует из размещенной на сайте праймериз ЕР информации, неожиданностей не последовало.

По одномандатным округам победителями праймериз стали:

1. Алексей Денисов (Салехард) — 5136 голосов

2. Сергей Ямкин (Лабытнанги и Приуральский район) — 3693 голоса

3. Андрей Кугаевский (Ямальский и Тазовский районы) — 2946 голосов

4. Игорь Герелишин (Надым и Надымский район) — 3079 голосов

5. Алексей Агеев (Новый Уренгой) — 3605 голосов

6. Алексей Скурихин (Новый Уренгой) — 4232 голоса

7. Максим Солодов (Ноябрьск) — 3595 голосов

8. Николай Шестопалов (Ноябрьск) — 2939 голосов

9. Тимур Сулейменов (Муравленко) — 2882 голоса

10. Виктор Казарин (Губкинский) — 3028 голосов

11. Евгений Евсеев (Пуровский и Красноселькупский районы) — 3253 голоса

По региональным группам лидируют:

1. Вадим Кугаевский (Салехард) — 3385 голосов

2. Марина Трескова (Лабытнанги и Приуральский район) — 2232 голоса

3. Виктор Югай (Тазовский и Ямальский районы) — 1380 голосов

4. Сергей Токарев (Надым и Надымский район) — 1335 голосов

5. Полина Шумова (Новый Уренгой) — 1339 голосов

6. Алексей Ситников (Новый Уренгой) — 1911 голосов

7. Алла Умецкая (Ноябрьск) — 1839 голосов

8. Владимир Пушкарев (Ноябрьск) — 1722 голоса

9. Максим Заболотских (Муравленко) — 1498 голосов

10. Ольга Пескова (Губкинский) — 1198 голосов

11. Кирилл Трапезников (Пуровский и Красноселькупский районы) — 2099 голосов

Ранее URA.RU сообщало, что ЯНАО показал рекордные результаты по числу зарегистрированных избирателей в предварительном голосовании «Единой России». Ожидается, что на выборах в сентябре состав регионального заксобрания поменяется на половину, окончательные списки кандидатов партийцы определят на конференции в конце июня.

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Ямальское региональное отделение всероссийской политической партии «Единая Россия» подвело итоги предварительного голосования. Как следует из размещенной на сайте праймериз ЕР информации, неожиданностей не последовало. По одномандатным округам победителями праймериз стали: 1. Алексей Денисов (Салехард) — 5136 голосов 2. Сергей Ямкин (Лабытнанги и Приуральский район) — 3693 голоса 3. Андрей Кугаевский (Ямальский и Тазовский районы) — 2946 голосов 4. Игорь Герелишин (Надым и Надымский район) — 3079 голосов 5. Алексей Агеев (Новый Уренгой) — 3605 голосов 6. Алексей Скурихин (Новый Уренгой) — 4232 голоса 7. Максим Солодов (Ноябрьск) — 3595 голосов 8. Николай Шестопалов (Ноябрьск) — 2939 голосов 9. Тимур Сулейменов (Муравленко) — 2882 голоса 10. Виктор Казарин (Губкинский) — 3028 голосов 11. Евгений Евсеев (Пуровский и Красноселькупский районы) — 3253 голоса По региональным группам лидируют: 1. Вадим Кугаевский (Салехард) — 3385 голосов 2. Марина Трескова (Лабытнанги и Приуральский район) — 2232 голоса 3. Виктор Югай (Тазовский и Ямальский районы) — 1380 голосов 4. Сергей Токарев (Надым и Надымский район) — 1335 голосов 5. Полина Шумова (Новый Уренгой) — 1339 голосов 6. Алексей Ситников (Новый Уренгой) — 1911 голосов 7. Алла Умецкая (Ноябрьск) — 1839 голосов 8. Владимир Пушкарев (Ноябрьск) — 1722 голоса 9. Максим Заболотских (Муравленко) — 1498 голосов 10. Ольга Пескова (Губкинский) — 1198 голосов 11. Кирилл Трапезников (Пуровский и Красноселькупский районы) — 2099 голосов Ранее URA.RU сообщало, что ЯНАО показал рекордные результаты по числу зарегистрированных избирателей в предварительном голосовании «Единой России». Ожидается, что на выборах в сентябре состав регионального заксобрания поменяется на половину, окончательные списки кандидатов партийцы определят на конференции в конце июня.
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