Единороссы ЯНАО подвели итоги праймериз

Ямальское региональное отделение всероссийской политической партии «Единая Россия» подвело итоги предварительного голосования. Как следует из размещенной на сайте праймериз ЕР информации, неожиданностей не последовало.
По одномандатным округам победителями праймериз стали:
1. Алексей Денисов (Салехард) — 5136 голосов
2. Сергей Ямкин (Лабытнанги и Приуральский район) — 3693 голоса
3. Андрей Кугаевский (Ямальский и Тазовский районы) — 2946 голосов
4. Игорь Герелишин (Надым и Надымский район) — 3079 голосов
5. Алексей Агеев (Новый Уренгой) — 3605 голосов
6. Алексей Скурихин (Новый Уренгой) — 4232 голоса
7. Максим Солодов (Ноябрьск) — 3595 голосов
8. Николай Шестопалов (Ноябрьск) — 2939 голосов
9. Тимур Сулейменов (Муравленко) — 2882 голоса
10. Виктор Казарин (Губкинский) — 3028 голосов
11. Евгений Евсеев (Пуровский и Красноселькупский районы) — 3253 голоса
По региональным группам лидируют:
1. Вадим Кугаевский (Салехард) — 3385 голосов
2. Марина Трескова (Лабытнанги и Приуральский район) — 2232 голоса
3. Виктор Югай (Тазовский и Ямальский районы) — 1380 голосов
4. Сергей Токарев (Надым и Надымский район) — 1335 голосов
5. Полина Шумова (Новый Уренгой) — 1339 голосов
6. Алексей Ситников (Новый Уренгой) — 1911 голосов
7. Алла Умецкая (Ноябрьск) — 1839 голосов
8. Владимир Пушкарев (Ноябрьск) — 1722 голоса
9. Максим Заболотских (Муравленко) — 1498 голосов
10. Ольга Пескова (Губкинский) — 1198 голосов
11. Кирилл Трапезников (Пуровский и Красноселькупский районы) — 2099 голосов
Ранее URA.RU сообщало, что ЯНАО показал рекордные результаты по числу зарегистрированных избирателей в предварительном голосовании «Единой России». Ожидается, что на выборах в сентябре состав регионального заксобрания поменяется на половину, окончательные списки кандидатов партийцы определят на конференции в конце июня.
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