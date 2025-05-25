25 мая 2025
24 мая 2025

Тюменские компании отметили снижение дефицита кадров

Медики стали самыми дефицитными работниками в Тюменской области
© Служба новостей «URA.RU»
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На вакансию медиков направляют 2,1 резюме
На вакансию медиков направляют 2,1 резюме Фото:

В апреле 2025 года отмечается заметное увеличение спроса на специалистов в ряде отраслей: консалтинга, бьюти-сфере, искусстве, развлечениях и массмедиа, но отмечается дефицит работников в сфере медицины. Об этом URA.RU сообщили специалисты hh.ru

«В апреле у работодателей существенно вырос интерес к специалистам из сферы стратегии, инвестиций и консалтинга, спорта и красоты, искусства. Аналогичная ситуация возникла в сфере строительства и недвижимости», — отмечают эксперты.

Вместе с тем в список дефицитных профессий вошли медики. Они предлагали по 2,1 резюме на вакансию. В то же время зафиксировано падение спроса на административный персонал (–12%), домашний и обслуживающий персонал (–11%), специалистов по транспорту и логистике, а также по безопасности (по –10%). Меньше стали востребованы специалисты по страхованию (–7%), управлению персоналом и закупкам (по –4%).

Рынок труда региона при этом остается достаточно стабильным. Наибольшая доля открытых вакансий приходится на рабочий персонал (22%). Следом идут специалисты в области строительства и недвижимости (21%), производства и сервисного обслуживания (19%), продаж и обслуживания клиентов (18%), а также транспортной логистики и перевозок (11%).

Стоимость платных медицинских услуг в частных и государственных учреждениях Тюмени в первом квартале этого года увеличилась в среднем на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем он обходится в 1,4 тысяч рублей.

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В апреле 2025 года отмечается заметное увеличение спроса на специалистов в ряде отраслей: консалтинга, бьюти-сфере, искусстве, развлечениях и массмедиа, но отмечается дефицит работников в сфере медицины. Об этом URA.RU сообщили специалисты hh.ru «В апреле у работодателей существенно вырос интерес к специалистам из сферы стратегии, инвестиций и консалтинга, спорта и красоты, искусства. Аналогичная ситуация возникла в сфере строительства и недвижимости», — отмечают эксперты. Вместе с тем в список дефицитных профессий вошли медики. Они предлагали по 2,1 резюме на вакансию. В то же время зафиксировано падение спроса на административный персонал (–12%), домашний и обслуживающий персонал (–11%), специалистов по транспорту и логистике, а также по безопасности (по –10%). Меньше стали востребованы специалисты по страхованию (–7%), управлению персоналом и закупкам (по –4%). Рынок труда региона при этом остается достаточно стабильным. Наибольшая доля открытых вакансий приходится на рабочий персонал (22%). Следом идут специалисты в области строительства и недвижимости (21%), производства и сервисного обслуживания (19%), продаж и обслуживания клиентов (18%), а также транспортной логистики и перевозок (11%). Стоимость платных медицинских услуг в частных и государственных учреждениях Тюмени в первом квартале этого года увеличилась в среднем на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем он обходится в 1,4 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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