В Тюмени резко подорожали платные медицинские услуги

В частных и муниципальных медицинских центрах Тюмени платные услуги в первом квартале текущего года подорожали в среднем на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РБК Тюмень со ссылкой на данные Тюменьстата.
«Первичный консультативный прием у врача за год стал дороже на 13% — в среднем он обходится в 1,4 тысяч рублей. Физиотерапевтическое лечение прибавило 8,2% — 288 рублей», — сообщается на сайте. Подорожали и такие услуги, как пребывание пациента в круглосуточном стационаре — почти на 10%, и общий анализ крови — на 4,8%.
Такая тенденция отмечается по всей стране — расходы на платные медицинские услуги выросли в среднем на 20%. Эксперты считают, что рост цен связан с инфляцией и увеличением расходов на заработную плату медицинского персонала. В Тюменской области, по информации из базы вакансий и резюме портала hh.ru, врачи в настоящее время являются самой востребованной профессией: на одну открытую вакансию приходится лишь 0,6 резюме соискателей.
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