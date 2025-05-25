Мэр Лошкин поручил обеспечить безопасность на всех пляжах Челябинска, включая частные

Глава Челябинска Алексей Лошкин поручил главам районов усилить меры безопасности, в том числе противопожарной, не только на муниципальных, но и на частных пляжах города. Такое заявление сделано на аппаратном совещании в мэрии, сообщает корреспондент URA.RU.
«Нужно обратить внимание на общественный порядок и противопожарную безопасность на пляжах. Наши муниципальные пляжи соответствуют необходимым требованиям, но есть и частные территории, а также места, к которым жители привыкли — как к центру притяжения. Их нельзя оставить без внимания», — сказал Лошкин, передает корреспондент.
Лошкин подчеркнул, что необходимо уделить внимание и территориям, которые традиционно становятся местами отдыха горожан, вне зависимости от их статуса. По его словам необходимо организовать патрулирование на всех пляжах. Он также обратил внимание глав районов на необходимость контроля за частными пляжами, отметив, что это общая задача, направленная на обеспечение безопасности всех отдыхающих.
Как сообщало URA.RU ранее, девять муниципальных пляжей в Челябинске обещали подготовить к 15 мая. В мэрии также назначили начало купального сезона — 1 июня. Кроме того, на всех пляжах подключили видеонаблюдение, а на берегах городских водоемов работают матросы-спасатели.
К летнему сезону на челябинских пляжах провели масштабную подготовку: расчистили территорию и дно водоемов, установили лежаки и зонтики, оборудовали туалеты и обработали прилегающие территории от клещей. Состояние мест отдыха проверил мэр Алексей Лошкин. О том, какие пляжи работают в Челябинске — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!