Тюменская дорожная компания купит авто за 7 миллионов рублей

Правительственная компания «ТОДЭП», занимающаяся содержанием и ремонтом дорог в Тюменской области, объявила о поиске автомобиля за семь милонов рублей. Данная информация размещена на сайте госзакупок.
«Наименование закупки: поставка транспортного средства. Минимальная стоимость закупки составляет 7 349 000 рублей», — отмечено в документах на сайте государственных закупок.
Год выпуска транспортного средства должен быть не ранее 2024 года. Габаритные размеры предусматривают следующие минимальные значения: длина — от 4780 мм, ширина — от 1900 мм, при этом высота не должна превышать 2100 мм. Колесная база должна составлять не менее 2750 мм, а разрешенная максимальная масса автомобиля — не более 3050 кг. Дорожный просвет обязан быть не менее 210 мм.
Объем топливного бака должен составлять не менее 80 литров. Двигатель может быть как с турбонаддувом, так и атмосферного типа. Максимальная мощность — не менее 290 лошадиных сил.
Транспортное средство должно быть оснащено автоматической коробкой передач с количеством ступеней не менее девяти. Экологический класс автомобиля — не ниже V. Тип привода — полный. Согласно всем требованиям, представляемым к автомобилям, можно сделать вывод, что компания ищет себе именно внедорожник.
Ранее АО «ТОДЭП» выиграло три крупных тендера на содержание федеральных трасс в Тюменской области общей стоимостью более 3,4 миллиарда рублей, однако компания не смогла получить контракт на обслуживание участка дороги «Тюмень — Екатеринбург». При этом по итогам 2024 года чистая прибыль предприятия не превысила 100 миллионов рублей.
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