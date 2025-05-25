25 мая 2025
24 мая 2025

Тюменская дорожная компания купит авто за 7 миллионов рублей

«ТОДЭП» в Тюменской области ищет автомобиль за семь миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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По всем предъявляемым к авто характеристикам, компания ищет себе внедорожник
По всем предъявляемым к авто характеристикам, компания ищет себе внедорожник Фото:

Правительственная компания «ТОДЭП», занимающаяся содержанием и ремонтом дорог в Тюменской области, объявила о поиске автомобиля за семь милонов рублей. Данная информация размещена на сайте госзакупок. 

«Наименование закупки: поставка транспортного средства. Минимальная стоимость закупки составляет 7 349 000 рублей», — отмечено в документах на сайте государственных закупок.

Год выпуска транспортного средства должен быть не ранее 2024 года. Габаритные размеры предусматривают следующие минимальные значения: длина — от 4780 мм, ширина — от 1900 мм, при этом высота не должна превышать 2100 мм. Колесная база должна составлять не менее 2750 мм, а разрешенная максимальная масса автомобиля — не более 3050 кг. Дорожный просвет обязан быть не менее 210 мм.

Объем топливного бака должен составлять не менее 80 литров. Двигатель может быть как с турбонаддувом, так и атмосферного типа. Максимальная мощность — не менее 290 лошадиных сил. 

Транспортное средство должно быть оснащено автоматической коробкой передач с количеством ступеней не менее девяти. Экологический класс автомобиля — не ниже V. Тип привода — полный. Согласно всем требованиям, представляемым к автомобилям, можно сделать вывод, что компания ищет себе именно внедорожник. 

Ранее АО «ТОДЭП» выиграло три крупных тендера на содержание федеральных трасс в Тюменской области общей стоимостью более 3,4 миллиарда рублей, однако компания не смогла получить контракт на обслуживание участка дороги «Тюмень — Екатеринбург». При этом по итогам 2024 года чистая прибыль предприятия не превысила 100 миллионов рублей.

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Правительственная компания «ТОДЭП», занимающаяся содержанием и ремонтом дорог в Тюменской области, объявила о поиске автомобиля за семь милонов рублей. Данная информация размещена на сайте госзакупок.  «Наименование закупки: поставка транспортного средства. Минимальная стоимость закупки составляет 7 349 000 рублей», — отмечено в документах на сайте государственных закупок. Год выпуска транспортного средства должен быть не ранее 2024 года. Габаритные размеры предусматривают следующие минимальные значения: длина — от 4780 мм, ширина — от 1900 мм, при этом высота не должна превышать 2100 мм. Колесная база должна составлять не менее 2750 мм, а разрешенная максимальная масса автомобиля — не более 3050 кг. Дорожный просвет обязан быть не менее 210 мм. Объем топливного бака должен составлять не менее 80 литров. Двигатель может быть как с турбонаддувом, так и атмосферного типа. Максимальная мощность — не менее 290 лошадиных сил.  Транспортное средство должно быть оснащено автоматической коробкой передач с количеством ступеней не менее девяти. Экологический класс автомобиля — не ниже V. Тип привода — полный. Согласно всем требованиям, представляемым к автомобилям, можно сделать вывод, что компания ищет себе именно внедорожник.  Ранее АО «ТОДЭП» выиграло три крупных тендера на содержание федеральных трасс в Тюменской области общей стоимостью более 3,4 миллиарда рублей, однако компания не смогла получить контракт на обслуживание участка дороги «Тюмень — Екатеринбург». При этом по итогам 2024 года чистая прибыль предприятия не превысила 100 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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