25 мая 2025

Суд наказал подростка, который зверски избил свердловскую школьницу. Видео

Семья подростка, который избил школьницу в Нижних Сергах, выплатит 100 тысяч
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура контролирует исполнение судебного акта
Прокуратура контролирует исполнение судебного акта Фото:
новость из сюжета
В Нижних Сергах подросток с ноги ударил школьницу

В Нижних Сергах (Свердловская область) суд взыскал 100 тысяч рублей с семьи подростка, который жестоко избил 14-летнюю ученицу в местной школе №2. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры.

«По результатам проверки прокуратура в интересах девочки направила в суд исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда. Суд удовлетворил исковое заявление прокурора, взыскав с подростка и его законных представителей в пользу пострадавшей девочки компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей», — пояснили в ведомстве.

Уголовное дело подростка передали в Нижнесергинский райсуд для рассмотрения по существу. Сейчас он находится под домашним арестом. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, дважды в месяц сотрудники ПДН проверяют его по месту жительства.

Инцидент с нападением на девочку произошел 11 ноября 2024 года в школе №2. На кадрах, которые разлетелись по Сети, видно, как парень разбегается и ногой в живот бьет школьницу, стоявшую у окна. По одной из версий, юноша якобы сделал это ради лайков в TikTok, по второй — девочка якобы задирала его, и так он решил ей отомстить. После общественного резонанса парень удалил страницы в соцсетях, и вскоре был задержан. Все новости по теме URA.RU собирает в этом сюжете.

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В Нижних Сергах (Свердловская область) суд взыскал 100 тысяч рублей с семьи подростка, который жестоко избил 14-летнюю ученицу в местной школе №2. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры. «По результатам проверки прокуратура в интересах девочки направила в суд исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда. Суд удовлетворил исковое заявление прокурора, взыскав с подростка и его законных представителей в пользу пострадавшей девочки компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей», — пояснили в ведомстве. Уголовное дело подростка передали в Нижнесергинский райсуд для рассмотрения по существу. Сейчас он находится под домашним арестом. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, дважды в месяц сотрудники ПДН проверяют его по месту жительства. Инцидент с нападением на девочку произошел 11 ноября 2024 года в школе №2. На кадрах, которые разлетелись по Сети, видно, как парень разбегается и ногой в живот бьет школьницу, стоявшую у окна. По одной из версий, юноша якобы сделал это ради лайков в TikTok, по второй — девочка якобы задирала его, и так он решил ей отомстить. После общественного резонанса парень удалил страницы в соцсетях, и вскоре был задержан. Все новости по теме URA.RU собирает в этом сюжете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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