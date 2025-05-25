В Нижних Сергах (Свердловская область) суд взыскал 100 тысяч рублей с семьи подростка, который жестоко избил 14-летнюю ученицу в местной школе №2. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры.
«По результатам проверки прокуратура в интересах девочки направила в суд исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда. Суд удовлетворил исковое заявление прокурора, взыскав с подростка и его законных представителей в пользу пострадавшей девочки компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей», — пояснили в ведомстве.
Уголовное дело подростка передали в Нижнесергинский райсуд для рассмотрения по существу. Сейчас он находится под домашним арестом. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, дважды в месяц сотрудники ПДН проверяют его по месту жительства.
Инцидент с нападением на девочку произошел 11 ноября 2024 года в школе №2. На кадрах, которые разлетелись по Сети, видно, как парень разбегается и ногой в живот бьет школьницу, стоявшую у окна. По одной из версий, юноша якобы сделал это ради лайков в TikTok, по второй — девочка якобы задирала его, и так он решил ей отомстить. После общественного резонанса парень удалил страницы в соцсетях, и вскоре был задержан. Все новости по теме URA.RU собирает в этом сюжете.
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